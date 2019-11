La crisis del Imserso en Cataluña traerá más plazas para Castellón

La crisis del Imserso en Cataluña, después de que este mes no se hayan cubierto el 40% de las plazas que el programa de viajes oferta en dicha comunidad, hará que casi con toda probabilidad, Castellón aumente las suyas cara a la segunda fase, que se desarrollará de febrero a mayo. Es la previsión que ha hecho la asociación hotelera Hosbec, y de hacerse realidad podría implicar que más hoteles de la provincia se apuntaran a participar de esta actividad.

La comunidad vecina tiene asignadas 117.500 plazas y de seguir esta dinámica, se quedarán muchas libres. Pero no se pierden, sino que el operador del Imserso, Mundiplan, puede reasignarlas a otros territorios. «Si no cambia mucho la situación, después de Navidad se podrían ampliar las plazas de otros destinos a la Comunitat y, por cercanía, seguro que llegan a Castellón, por ejemplo desde Salou», explica Nuria Montes, la secretaria general de Hosbec. Lo harían, pues, en la segunda fase del programa, de febrero a mayo, que es la más importante para la provincia.

Más hoteles

La misma previsión tiene Rocío Alba, la directora del hotel RH Don Carlos de Peñíscola, que desde la pasada semana ya acoge a los viajeros de la tercera edad. «Es muy posible que suceda eso, pero en ese caso se tendrían que añadir otros hoteles al Imserso, puesto que los que ya estamos cubrimos todo el cupo de camas», detalla.

La provincia tiene unas 55.000 plazas para el programa de viajes y la previsión es cubrirlas casi todas. El mes en curso es tradicionalmente el más flojo para los establecimientos, pero de ahí en adelante es previsible que la presencia de viajeros en las localidades de la provincia con hoteles en el Imserso --Peñíscola, Vinaròs, Orpesa y Benicàssim-- se incremente de manera progresiva.

La llegada de visitantes comenzó el pasado 4 de noviembre, más tarde de la fecha habitual, a consecuencia del retraso en la adjudicación del programa por parte del Ministerio de Sanidad por culpa de un recurso judicial.

Esto ha causado problemas en diversos hoteles que iban a participar en esta primera fase, hasta el punto de que alguno ha cerrado para incorporarse a la segunda al descuadrarse su previsión inicial de ocupación. Es el caso del RH Vinaròs Playa y del RH Casablanca Suites, como detalla Rocío Alba: «Solemos aguantar hasta el 28 de noviembre, pero este año tuvimos que cerrar las instalaciones el 21 de octubre».