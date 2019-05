Cristina, una castellonense que nos descubre los secretos de la pasta desde la Toscana

Si alguien puede descubrir qué hay de cierto en los tópicos que acompañan a Italia esa es Cristina Padilla, una castellonense de 27 años que lleva desde el 2015 viviendo en la Toscana, “la región más bonita” del país transalpino. La joven reside en la localidad de Viareggio y en todo este tiempo ya es más que conocedora de la gastronomía, cultura e historia italianas. Sobre la pasta y la pizza, sí, es cierto, allí “las cocinan mejor que en ningún sitio”.

Después de estudiar la doble titulación de Periodismo y Publicidad en la UJI, Cristina echó sin suerte currículos por Castellón. Como estudió tanto inglés como italiano en la Escuela Oficial de Idiomas, decidió en junio de 2015 viajar a Viareggio para trabajar como ‘au pair’, “es algo similar a una niñera. Te pagan los gastos y un sueldo bajo, pero te permite aprender el idioma y vivir la experiencia”. Esta localidad de unos 60.000 habitantes está situada en La Toscana, a escasos 15 minutos de Pisa y poco más de una hora de Florencia, dos de las ciudades más visitadas de uno de los países más visitados del mundo: “Aquí en verano la población se multiplica. Hay mucho turismo”.

Los mil y un tipos de preparar la pasta

Uno de los atractivos de la región, reconoce, es la gastronomía: “Echo mucho de menos la paella. He intentado prepararla, pero no me sale como en Castellón. De todas formas, aquí se come muy bien y el vino es extraordinario”. Así ‘vende’ Cristina los productos típicos en la mesa de su país adoptivo: “He descubierto formas de preparar la pasta que no tenía ni idea que existían. Una de la que más me gusta es la de marisco, que preparan con pasta blanca gambas, cigalas, mejillones… También hay carbonara de tierra, que lleva panceta, y de mar, que hacen con almejas; y en ningún caso con nata, la salsa carbonara lleva huevo y queso”.

Reconoce también la profesora de español que la comida “por lo general es más saludable que en España. Hay menos fritos y en el aperitivo es típico la verdura cruda con vinagre. También miran mucho las cantidades y la grasa”. Pese a la importancia que tiene la pasta en su dieta, “tampoco están siempre comiéndola” y destaca la variedad de platos: “En mi zona como hay mar comen mucho pescado, risotto y por supuesto pizza, que no tiene nada que ver con la de las franquicias que hay en España, aquí conforme vieran la salsa barbacoa no les dejarían ni abrir”, bromea.

Más allá de los encantos para el paladar, la Toscana, según descubre Cristina, es un paraíso para otros sentidos: “Tiene unos paisajes increíbles, arte, historia… Es una región muy completa, con buen clima y gente cercana. Tiene playas bonitas y espectaculares montañas con Los Alpes”. Si tienen pensado visitar la zona la castellonense les ofrece las siguientes recomendaciones: “Creo que habría que ir una semana aproximadamente y ver ciudades como Florencia o Pisa, y otras como Siena, Volterra, Lucca, Pietrasanta, San Gimignano o Cinque Terre, que también son muy bonitas”. En Viareggio, donde ella reside, es especialmente recomendable su Carnaval, que se celebra todos los fines de semana de febrero y hay desfiles de carrozas hechas con 'cartapesta' (papel y cola).

Al margen de la paella y como es lógico, Cristina sobre todo echa de menos “a la familia” y no descarta volver a Castellón en un futuro próximo a pesar de haber encontrado pareja: “En un futuro sí me gustaría regresar a España. Creo que allí somo más cercanos y tenemos la mente más abierta en temas como el feminismo, la homosexualidad o la inmigración”. Además confirma que igual que en nuestro país tenemos ciertos tópicos con los italianos, lo mismo sucede allí: “Intento hacerles ver que no solo tenemos sangría, fiesta y toros porque nos conocen sobre todo por eso”.

También asegura que en su país natal “se invierte más en infraestructuras que en Italia”. Así lo argumenta esta periodista y publicista nacida en Castelló hace 27 años: “Italia es un país de contrastes. Te encuentras un Ferrari circulando por una carretera llena de baches. Creo que Italia es un país para hacer turismo y España más para vivir”.

