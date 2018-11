La cruz del Ribalta también divide a PSPV y Compromís en el Botànic

La división de PSPV y Compromís en Castellón que deja en el aire la retirada de la cruz de los caídos del parque Ribalta va más allá del equipo de gobierno de la capital y se extiende al Botànic y a la diferente forma de interpretar un mismo informe. El equipo de la alcaldesa Amparo Marco se aferra a unas puntualizaciones del director general de Reformas Democráticas, José García Añón (del PSPV) en el informe firmado el 31 de julio del 2017, en el que recomienda la retirada del monumento «en el caso que por parte del Ayuntamiento de Castellón se constate fehacientemente que perviven manifestaciones y concentraciones de exaltación del régimen franquista» y que «en todo caso, la decisión se trata de una opción política y discrecional enmarcada en la autonomía local».

Por ello, el PSPV pide a sus socios en Castellón, en concreto al departamento de Cultura, que acredite que la cruz es un lugar de exaltación del franquismo en la actualidad, antes de aceptar su traslado. Y remarcan que no están en contra de la retirada, sino a favor de que la tramitación cumpla rigurosamente la ley.

No obstante, para el secretario autonómico de Justicia, Ferran Puchades (de Compromís), la apreciación de su compañero de equipo en la Conselleria que dirige la socialista Gabriela Bravo «no impide que se retire la cruz del Ribalta, porque las conclusiones del Comité Técnico de Expertos son claras». «Si se pueden acreditar actos de exaltación, mejor, pero si no, esto es un obstáculo para retirar el monumento», asegura Puchades. Es más, matiza, «se dejaría en manos de los exaltantes que se pueda retirar o no y eso va en contra del espíritu de la ley de memoria histórica. Además, durante qué periodo se tendría que acreditar que hay actos de exaltación ante esta cruz», se pregunta el secretario autonómico de Justicia.

Hay que recordar que el Comité Técnico de Expertos para la valoración de la retirada de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura concluyó, en su sesión del 27 de junio del 2017 que la cruz del parque Ribalta «sigue siendo un la actualidad un signo de exaltación de la Guerra Civil y de la Dictadura, por ser punto de concentración para la exaltación del franquismo en fechas concretas» y que «no concurre ninguna de las causas de excepcionalidad del artículo 15 de la ley 52/2007, de Memoria Histórica, pudiendo actuar el Ayuntamiento en consecuencia».

Por su parte, Castelló en Moviment reclamó ayer en comisiones todos los informes y proyectos referentes a la cruz del Ribalta para pronunciarse tras la pública división del bipartito y no descarta medidas de presión para su retirada.