Cruz Roja en Castellón: "Crece la necesidad de ayuda en la segunda ola"

La presidenta de Cruz Roja Castellón, Omayra Serrano, alerta de que la crisis del coronavirus ha cambiado el perfil de persona vulnerable. Cualquiera puede serlo. Y que se está empezando a notar todavía más necesidad en esta segunda ola como consecuencia de una situación que se alarga en el tiempo. Al mismo tiempo, no han cesado las necesidades previas a la pandemia. Por ello, hace un llamamiento a la solidaridad. Hubo una explosión inicial muy grande, pero necesitamos más.

¿Qué balance harías de actividades y servicios desde el confinamiento hasta ahora habéis prestado?

El mensaje que estamos intentando trasladar a la sociedad es que esta pandemia ha puesto a prueba la institución, nuestra capacidad de respuesta, el tener que adaptarnos. Las consecuencias están siendo muchas y muy amplias. Aquí no hablamos solo de la necesidad de alimentos, que es algo muy importante a destacar, que esta pandemia ha abierto muchos frentes, y Cruz Roja está entregando alimentos a quien lo necesita, pero también atendiendo a mujeres en dificultad, acompañando a la infancia que se ha visto afectada en su tiempo libre por las restricciones, realizando un trabajo muy fuerte empleo. A estas alturas hemos atendido prácticamente el doble de personas que el año anterior y con unos datos de inserción muy altos. Y luego estamos haciendo un trabajo que se debe destacar con personas mayores. Para mí, uno de los colectivos más perjudicados por esta crisis, no solo por la situación de vulnerabilidad y ser un colectivo especialmente de riesgo para el virus, sino también por la soledad, de personas mayores que hace meses que no ven a sus nietos, a sus hijos. Desde la institución está habiendo prácticas muy bonitas en algunas asambleas, como ir con una tablet y montar videoconferencias con sus familiares, son pequeños gestos que a priori pueden no parecer importantes, pero yo creo que son fundamentales para el bienestar emocional de las personas en una situación así. El objetivo de todo esto es hacer un llamamiento a la sociedad. Hubo una explosión de solidaridad a principios de año y todas las grandes crisis se suelen compensar con explosiones de solidaridad, pero necesitamos más. Estamos viendo que las consecuencias de la pandemia no han acabado, que acaban de empezar y que vamos a necesitar del apoyo de todos y todas, para que todas y todos podamos salir adelante. Ahora estamos en pleno proceso de la campaña de venta del sorteo del oro y es un buen momento para colaborar.

Tengo entendido que a principio del confinamiento aumentaron mucho las donaciones pero ahora habían vuelto a caer, ¿es así?

Sí, se aumentó muchísimo la donación en especie a principios del confinamiento pero conforme la situación se ha ido alargando, las donaciones han ido cayendo un poco, sigue habiendo mucha solidaridad pero es verdad que ha habido un descenso y necesitaríamos que en cierto modo este apoyo se mantenga, que haya una conciencia social de que la crisis persiste y va a persistir durante más tiempo. De hecho, Cruz Roja hace un llamamiento Responde activo durante todo este 2020 y prevemos que se tenga que alargar.

¿Podrías comentarnos algún dato de Responde Activo?

Solo en la provincia de Castellón, Cruz Roja Responde con motivo de la pandemia llevamos más de 100.000 intervenciones de diferentes tipos, donde destacan entrega de alimentos y bienes de primera necesidad, acompañamiento a mayores, traslados sanitarios, acciones de sensibilización e información a la sociedad y en general, acompañamiento a la población y puesta a disposición de las administraciones públicas.

Hemos realizado intervenciones con personas cara a cara, llamadas más de 30.000 en toda la provincia. Es un número alto. Hemos llamado a muchísima gente, hemos estado entregando ayuda a muchísima gente, hablado con muchas personas y ha habido muchas acciones de sensibilización, sobre uso de mascarilla, lavado de manos, mantener distancia interpersonal, asesoramiento, reparto de mascarillas con apoyo de subdelegación de Gobierno.

Poner de relieve que ha venido la pandemia pero los problemas que había continua existiendo. Continúa habiendo gente sin hogar en la calle, mujeres en situaciones de violencia de género o dificultad social, parados de larga duración, no solo los que se han generado durante la crisis, que también necesitan apoyo. Todas estas necesidades no han desparecido y al final se ha tratado de redoblar recursos y esfuerzos para intentar llegar a todo.

¿Reparto de alimentos habéis notado que hay colectivos que antes no habían recurrido a Cruz Roja y ahora sí?

Sí claro. Se ha notado que ha cambiado totalmente el perfil de persona vulnerable, si algo nos ha enseñado esto es que cualquier persona podemos pasar a vulnerables la semana que viene, cualquier persona puede necesitar ayuda y hay mucha gente que ha visto sus negocios cerrados, se ha quedado sin recursos y se ha visto obligada a solicitar apoyo a entidades.

¿Actividades con mayores qué estáis haciendo con mayores y cuántos atendidos?

Estamos trabajando mucho en bienestar emocional, llamando a todas las personas socias de la provincia, más de 16.000, y además a todas las personas mayores con las que hemos trabajado en la provincia. Intentamos llamar una vez al mes al menos para ver cómo están y qué necesitan, hemos estado llevando medicamentos, haciendo la compra a quien lo ha necesitado, traslados a centros sanitarios si ha sido necesario, establecido comunicación con sus familiares, asesorando sobre las medidas a tomar.

¿Habéis notado alguna diferencia entre la primera y la segunda ola? ¿La gente prevéis que vaya a más?

Sí. Hemos notado en esta segunda época que se está empezando a generar todavía más necesidad. En la primera ola, nos estábamos todos organizando íbamos todos a contra corriente con la declaración del estado de alarma, viendo qué teníamos que hacer. Fue diferente. Es como que empezó todo y se empezaban a generar consecuencias. Ahora estamos viendo ya las consecuencias. Está apareciendo gente que lleva muchos meses y ya no puede pasar con los ingresos, que tiene, gente que lleva ya demasiados meses en paro y necesita trabajar porque se le ha juntado con esta situación, gente que lleva demasiado tiempo sola y necesita ayuda para mantener salud emocional, se está empezando a ver consecuencias de una situación que lleva mucho tiempo. Cabe recordar que el verano ha dado una tregua pero en muchas zonas; Hay zonas que han tenido una situación muy complicada desde marzo e incluso hay personas mayores que por miedo o falta de recursos por no poder ver a sus familiares, no han salido de casa desde marzo o han salido muy poquito.

¿En cuanto a voluntarios? ¿Cómo ha ido la labor?

Muy bien. Somos más de 6.000 personas voluntarias en la provincia. Hemos tenido un repunte, en marzo empezó a llamar mucha gente. Es algo a destacar Castellon es una provincia muy solidaria, porque la gente llamaba a preguntar qué puedo hacer, decidme que yo quiero ir. Establecido itinerarios formativos, porque si hay algo que destacar de Cruz Roja es que todo el que hace actividad con Cruz Roja está formado, recibe una formación cara a la actividad que está haciendo y ha habido un compromiso del voluntariado de la provincia espectacular; es el que nos ha permitido llegar a todos los municipios, hemos estado llevando kit de higiene con Diputación a municipios de interior, visitando municipios… haciendo entregas.

Sorteo del Oro ¿cómo se puede colaborar y cuándo es?

Se puede colaborar con la venta boletos, estamos haciendo venta de boletos en calles, en principales puntos de Castellón. También en Correos, se venden en administraciones públicas. Las ventas no están yendo mal pero es cierto que preveíamos que podían ser complicadas y están siendo peores que el año anterior, también sabemos que por la fecha y por las circunstancias que no lo favorecen, es difícil vender de forma interpersonal, poder acercarnos a la gente es complicado, hay asambleas que directamente por seguridad no hemos salido para no poner a la gente en situación complicada. Se puede decir que prevemos alcanzar el 50% de las ventas del año anterior, no es mala cifra pero no es buena. También ahora hay muchas entidades captando, hay mucha necesidad. Somos conscientes. El sorteo es el 26 noviembre y son 5 euros. Además, el sorteo es muy importante para la institución porque ese dinero va integro para la institución. Si una persona compra un boleto en Castelló, esos cinco euros se van a quedar en Castellón para ayudar a personas de la provincia. Para nosotros es un sorteo muy importante que nos permite actividades esenciales que no están financiadas por la administración pública y que sin embargo son necesarias. Y nos permite poder dar respuesta cuando se genera esta avalancha de necesidades que estamos teniendo ahora que requieren de fondos que nos aportan las personas socias y este tipo de sorteos. Está habiendo muchísimas donaciones en especie. Hay que agradecer a empresas de la provincia y particulares que han hecho donaciones en especie pero seguimos necesitando más fondos, que se sumen personas socias, venta de lotería y fondos continuos porque las peticiones no cesan y todos los días estamos teniendo que dar respuesta.

Alguna cuestión más a destacar?

Animar a la gente colaborar y que entendamos tenemos que colaborar todos para poder salir todos. Es la única solución a esto. Animar a la gente a comprar boletos y hacerse socio o dedicar su tiempo a otros, a colaborar.