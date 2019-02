Cs da bandazos en violencia de género en Castellón por el efecto Cantó

Dos mociones, un mismo texto y dos votaciones distintas en el plazo de solo nueve días. Es la contradicción a la que se enfrenta Ciudadanos en Castellón después de no adherirse a la declaración institucional de apoyo al pacto de Estado contra la violencia de género presentada en el pleno del Ayuntamiento del jueves; y en cambio, haber apoyado este mismo enunciado en el pleno de la Diputación, celebrado el 22 de febrero. Un cambio de criterio en el que es clave el efecto Toni Cantó, quien el día 20 presentó su candidatura a presidente de la Generalitat por la formación y ha pilotado esta variación de postura por parte de los naranjas.

Cristina Gabarda, edil en el consistorio y diputada provincial, participó de ambas votaciones y explica que su grupo pidió el pasado jueves la modificación del punto cuatro de la declaración, que habla sobre «rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que planteen la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres», la llamada cláusula antiVox. «Hemos hablado con los portavoces de otros grupos para que se cambie y se llevará al próximo pleno», explica Gabarda.

Sin embargo, el mismo texto obtuvo la adhesión de Ciudadanos en la Diputación. «Posición de partido a nivel nacional», justifica Gabarda. Otras fuentes del partido, sin embargo, reconocen que en la decisión del grupo municipal han intervenido otros factores que «hace semana y media no estaban», en clara referencia al liderato de Cantó a nivel autonómico --pese a que todavía se tiene que someter a primarias--.

Desde Ciudadanos Castellón indican que no se trata de un cambio de criterio, sino de «matices»; y proponen modificar la redacción del punto cuatro para que diga «que ninguna formación tenga acuerdos con aquellas formaciones que no han firmado el Pacto de Estado contra la Violencia Machista». Instaría, pues, a no pactar con Podemos.

acusación // Desde Castelló en Moviment, su concejala Anna Peñalver indicó ayer que «Ciudadanos no quiere cerrarse las puertas a pactar en aquellos grupos políticos que quieren cargarse todo lo que hemos avanzado en la lucha por la igualdad».

También se pronunció ayer respecto a la cláusula antiVox la presidenta de este partido en Castellón, Llanos Massó. De «la izquierda y los separatistas» dijo que «manipulan» al decir que buscan «suprimir la protección a las mujeres», y culpó al PP de apoyar un «falso feminismo». Respecto a Ciudadanos, criticó que incluya «en el mismo saco» a Vox y a los independentistas