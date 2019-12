Una de cada cuatro mujeres de Castellón tiene su primer hijo con más de 35 años

A Marta le hubiera gustado convertirse en madre hace ya algunos años, pero por circunstancias de la vida tuvo ir que posponiendo la decisión. Hoy esta funcionaria de 37 años de Castelló es mamá de Claudia, una niña rubia de ojos azules que tiene tan solo ocho meses. Marta tuvo a su bebé con 36 años, un fenómeno que cada vez es más habitual en la provincia. «Antes no pudo ser. Me casé con mi pareja con 35 años y, menos de un año después, nació la niña. En nuestro caso pospusimos la idea de tener descendencia porque no teníamos estabilidad laboral y económica. La crisis nos afectó de lleno. Tanto mi marido como yo perdimos nuestro trabajo y, cuando conseguimos otro empleo que nos aportó los ingresos suficientes para poder comprar una vivienda, decidimos casarnos y tener a Claudia», explica esta mamá primeriza.

El fenómeno no ha sucedido de un día para otro, pero la realidad es que la edad en la que las mujeres de Castellón tienen su primer hijo no para de crecer. Se ve en la calle y se ve en los datos que cada año publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). En Castellón, la edad media del primer parto ya supera los 31 años, mientras que hace 40 años se situaba en tan solo 24. Pero lo llamativo es que el 25% de las féminas de la provincia que son madres por primera vez ya tienen más de 35 años. Todo un récord.

La estadística del INE es inequívoca. En 2018, un total de 2.186 mujeres de Castellón se convirtieron en madres por primera vez y, de ellas, 557 tenían 36 años o más. O lo que es lo mismo: el 25,4%. Hace tan solo veinte años, el porcentaje era muy inferior, apenas del 5%. Y si en lugar de analizar solo los datos de las madres primerizas, se observa la edad de las féminas al parir (sea el primer hijo, el segundo...), la tendencia todavía es más acusada: de las 4.580 mujeres que dieron a luz el año pasado en la provincia, el 32,3% superaban los 35 años.

Esta tendencia a tener hijos a edades cada vez más tardías, una situación que también es común en el conjunto del territorio nacional, no es en modo alguno exclusiva de las mujeres. Un ejemplo basta para demostrarlo: en 1980, el 32% de los hombres que en Castellón fueron padres tenían más de 35 años, mientras que hoy ese porcentaje supera el 60%, siempre según el INE. Y, además, casi el 10% tienen más de 45 años.

PRIMERO EL TRABAJO

Carlos F. es de Vinaròs, tiene 38 años y es padre de dos niños. El primero nació en 2016 y hace un año vino al mundo el pequeño de la familia. Para este informático, tanto la maternidad como la paternidad están atravesadas por las condiciones materiales. «En nuestro caso retrasamos la idea de ser padres porque ni mi mujer ni yo teníamos las condiciones económicas para criar hijos», explica al otro lado del teléfono. Los dos acabaron la carrera, los dos estudiaron un máster y durante una época encadenaron contrato tras contrato. «Al final mi mujer encontró un buen trabajo en una asesoría y yo abrí mi propio negocio. Después, llegaron los hijos».

Paula y Juanma son mucho más jóvenes. Los dos tienen 25 años, son pareja desde hace un lustro, y cuentan con empleos estables y con una buena remuneración. «Lo de los niños ni nos lo planteamos. Ahora estamos pensando en irnos a vivir juntos y más adelante, miraremos la opción de comprar un piso. Para los hijos falta mucho más tiempo y eso que los dos queremos ser padres», cuenta Juanma, que describe que la inmensa mayoría de sus amigos, de entre 25 y 30 años, todavía no tienen descendencia. «Muchos todavía están estudiando, casi nadie se ha casado y siguen viviendo con los padres. Lo normal ahora es ser padre pasada la treintena», añade.

Esa enorme brecha entre el deseo y la realidad está provocando que la cifra de nacimientos en Castellón se vaya reduciendo año tras año, de los 7.206 del 2010 a tan solo 4.580 en 2018. Y el año que está a punto de acabar también apunta maneras: durante los seis primeros meses de este 2019 se registraron tan solo 2.058 alumbramientos, el peor registro desde hace 25 años. En ese desplome confluyen múltiples factores, pero para todos los expertos uno de los más relevantes es la precariedad laboral, que provoca que los jóvenes se emancipen cada vez a una edad más tardía.

UN RELEVO TOCADO Y HUNDIDO

Los niños empiezan a ser un bien escaso en Castellón y una de las consecuencias es que el relevo generacional no está garantizado. Quien lo dice es el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA. Sus investigadores han analizado el Índice Sintético de Fecundidad (ISF), que mide el número de nacimientos y la población femenina en edad fértil (de 15 a 49 años de edad) y han llegado a la conclusión de que en Castellón ha caído un 13,6% en los últimos diez años. Además, si se comparan las cifras de ahora con las de 1975, la diferencia todavía es más acusada: en 2018, ese índice se situó en Castellón en 1,3 hijos por mujer, mientras que en los setenta era de 2,6. Y para garantizar la estabilidad de la población se necesita un nivel de reemplazo de, como mínimo, 2,1 niños por mujer.

Esa caída a la mitad del número de hijos por mujer se explica, en el caso de Castellón, por un menor número de nacimientos y también por el retraso de la maternidad a edades más avanzadas. «En los últimos 40 años, los alumbramientos han caído en la provincia en más de 2.000 cada año, una disminución que se da en todos los niveles de la edad de la madre por debajo de los 32 años, mientras que los partos de mujeres de 32 o más años se han incrementado», sentencia Jimena Salamanca, economista del Ivie y también autora del informe Evolución de la natalidad en las regiones y municipios españoles.