Daniel Gil, de Onda al 'top ten' de los mejores futuros médicos

Si Daniel Gil hubiera residido en la Rusia zarista, quizá el curso de la historia en el siglo XX hubiera sido otro. Y es que este joven de Onda, noveno mejor resultado en el examen MIR 2018/19 y el mejor resultado en la Comunitat, quiere especializarse en hematología para descubrir todos los secretos de las enfermedades de la sangre como la leucemia o la hemofilia, dolencia que afectó a Alexis Románov, hijo de Nicolás II, último Zar de Rusia, y que trató el mítico Rasputín con más que dudosos resultados médicos y pésimos políticos.

Dejando la historia a un lado y centrándonos en la medicina, lo cierto es que Daniel Gil es a día de hoy uno de los galenos con mayor futuro a nivel nacional. A los datos hay que remontarse, pues a la última edición del MIR se presentaron 15.477 médicos de todo el país, lo que da buena cuenta del mérito de terminar en novena posición después de cursar la carrera de Medicina en la Universidad CEU Cardenal Herrera con un expediente de 9,56. Casi nada.

Una vez concluida su brillante etapa de formación, Daniel tiene que elegir especialidad y centro para ser médico residente, teniendo claro lo primero y no tanto lo segundo: “Sé que quiero especializarme en hematología y barajo entrar en la Fe de Valencia o irme a Madrid. Tengo de tiempo hasta el 22 de abril para elegir, por lo que ahora debo informarme”. La vocación de estudiar y tratar las enfermedades relacionadas con la sangre le ha llegado a Daniel Gil en la universidad. Así lo explica: “A priori no es la que más llama la atención, pero es muy importante y está relacionada con dolencias como la leucemia o ciertos linfomas. Aunque en el instituto –estudió en el IES Serra d’Espadà de Onda-, me decantaba por la biología, después me decidí por la medicina y fue en cuarto curso de la carrera cuando descubrí la hematología”.

Para los jóvenes que quieran seguir los pasos de Daniel Gil, avisa este ondense que hasta llegar a este punto ha tenido “que hacer muchas renuncias porque los estudios te quitan mucho tiempo”, pero no oculta la satisfacción por unos excelentes resultados que premian también a una universidad que ya consiguió el pasado año que uno de sus alumnos, en su caso el nulense Héctor Manjón, obtuviera uno de los diez mejores resultados en el MIR 17/18.