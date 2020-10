Dayana Emma, la cubana de Castellón que ha 'enamorado' a Alejandro Sanz en 'La Voz'

Dayana Emma es la firme muestra de que en la vida sí hay segundas oportunidades. Ella, eso sí, es la que ha tenido el talento y en su caso en concreto, la voz, para aprovecharla. Y es que la joven de 22 años, residente en Castelló aunque nacida en Cuba, ha conquistado a los ‘coaches’ del ‘talent’ musical de ‘La Voz’ en la segunda ocasión en la que apareció ante ellos.

En el programa emitido en la noche de ayer viernes, Dayana, que ha pasado los seis últimos años en la provincia de Castellón, convenció a tres ‘grandes’ de la música como Alejandro Sanz, Antonio Orozo y Pablo López con el nuevo tema que había elegido para su nueva oportunidad: una versión preciosa de Cómo fue de Beny Moré. Finalmente la joven escogió formar equipo con Alejandro Sanz, con el que intentará superar las diferentes fases con las que cuenta el programa y que fue el principal artífice de que la cantante tuviera esta segunda oportunidad tras fracasar en el primer intento. "No nos equivocamos contigo al darte ese poder y que pudieras volver aquí. Nos has demostrado que estábamos en lo cierto", expresaba Laura Pausini, única juez que no se dio la vuelta.

Apasionada del mundo de la música, Dayana Emma estudió interpretación en su país natal, Cuba, aunque todo apunta que ante su reciente conquista musical dejará aparcada su carrera como actriz. De lo que nadie puede tener duda es que lleva el arte en las venas.

Como curiosidad, apuntar a que la concursante de ‘La Voz’ es la sobrina del alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez (imagen superior), que estamos convencidos estará más que orgulloso del último triunfo de la joven y seguirá como un aficionado más los diferentes programas en los que aparezca Dayana. Desde ‘Mediterráneo’ le deseamos la mejor de las suertes, convencidos de que con su portentosa voz los éxitos están asegurados.