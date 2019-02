Democracia versus fiesta

Los vecinos de Sant Jordi, Peñíscola, la Vall d’Uixó, Nules y l’Alcora dieron ayer un respingo cuando conocieron la fecha de las elecciones generales. Ese día, la llamada a las urnas se producirá en estas localidades en un contexto festivo, lo que hará que necesariamente haya que repartir el tiempo entre la obligación y la devoción.

No sucederá en Sant Jordi, donde han decidido cortar por lo sano y modificar la programación de las fiestas patronales. No variará el día grande, el 23 de abril, pero sí se trasladadarán a los días 4 y 5 de mayo los actos previstos para el 27 y 28 de abril, como los bous al carrer, la cena popular o el baile. «Lo hacemos para no perjudicar a vecinos y turistas, de forma que puedan disfrutar de las celebraciones sin tener que interrumpirlas para ir a votar», explicó el alcalde, Iván Sánchez.

En Peñíscola, en principio, no se suspenderá la romería a la ermita de Sant Antoni, como explica la edila de Fiestas, Raquel París, aunque reconoce que el anuncio «es muy reciente y aún no se ha debatido en profundidad».

Sí que han planteado el tema los vecinos, sobre todo a través de grupos de Whatsapp, por la inquietud de no saber a quién le tocará estar como presidente o vocal en una mesa electoral. Por todo ello, hay quien sugiere adelantar la fiesta al día anterior.

Más fiestas

En l’Alcora, las elecciones coincidirán con la Pascua Taurina. El edil de fiestas Sergio Pejó, lamenta que muchos miembros y simpatizantes de partidos políticos tendrán que «sacrificar bastantes horas» de las celebraciones, salvo las emboladas, porque estarán ocupados como apoderados o interventores en las mesas electorales. Rezando para que no les caiga esta responsabilidad están los componentes de la Agrupación Taurina Alcorina y de la A.C. El Trapío: «Sería muy mala suerte».

El 28 de abril, Nules celebra el Día de las Camareras, una de las procesiones más emblemáticas de cuantas se celebran a lo largo del año en el municipio. El alcalde, David García, señaló ayer que el presidente Pedro Sánchez «es evidente que no ha pensado en los valencianos a la hora de elegir el día». Con todo, aseguró que «no hay más remedio, por lo que deberemos ejercer nuestro derecho al voto».

Desde la Vall d’Uixó, que celebra las fiestas patronales de Sant Vicent, la alcaldesa, Tania Baños, manifestó que hay que trabajar para «movilizar a la gente y que vaya a votar». Para ello, harán especial incidencia «en el voto por correo, para que la gente que no pueda estar porque son días de vacaciones o porque tienen compromisos sociales por los festejos, tengan la opción de cumplir con este derecho democrático».