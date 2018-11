El desacuerdo entre PSPV y Compromís deja en el aire la retirada de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta de Castellón, bloqueada de forma interna hasta que el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento no emita el informe que falta para arrancar el expediente, que debe incluir también el proyecto de obra para retirar el monumento y el de recuperación del entorno, que ya están terminados. Tras este trámite, el expediente pasaría por junta de gobierno antes de remitirlo a la Conselleria de Cultura, que deberá autorizar o no la intervención en el Ribalta, al estar situada la cruz en un Bien de Interés Cultural (BIC). Pero las discrepancias de los dos socios del gobierno en si hay que retirar o no la Cruz de los Caídos, lo frena todo, y sin acuerdo, no avanzan.

Las diferencias se han intensificado esta última semana y se han reflejado en los discursos de la alcaldesa socialista, Amparo Marco, y la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, de Compromís, en la asamblea ciudadana del martes, y en la ceremonia civil de Tots Sants. Ruiz lo dijo ayer abiertamente, tras una tensa junta de gobierno en la que se abordó el tema «y no hay acuerdo».

«El Comité Técnico de Expertos de la Conselleria de Justicia considera que no hay ninguna excepción para aplicar el artículo 15 de la ley de Memoria Histórica, y que está claro que es un monumento de exaltación de la dictadura y la represión franquista».

«Corresponde al Ayuntamiento actuar. Hay potestad para actuar conforme a la ley de Memoria Histórica y el Pacte del Grau, o no hacer nada. Y ahí está la discrepancia». «En Compromís lo tenemos claro, hay que aplicar la ley», insistió la portavoz del gobierno, quien confía en que este «no sea un motivo de ruptura del gobierno. «No tenemos el mínimo interés en ello», sentenció Ruiz.

Memoria Histórica: “Es urgente quitar la cruz por dignidad”

Por su parte el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castellón emitió este viernes un comunicado en el que reivindica «la retirada de la Cruz de los Caídos del parque Ribalta. Una medida que consideramos urgente por dignidad democrática». «Su permanencia rechaza los sentimientos de las víctimas y los valores democráticos de la sociedad actual». Por ello, recalcan, «en el marco del cumplimiento de la ley estatal de Memoria Histórica del 2007 y de la ley de Memoria Democrática y por la Convivencia del 2017 de la Comunitat, el grupo pide y apoya la iniciativa de retirada de la Cruz de los Caídos del espacio público de la ciudad, impulsada por el Ayuntamiento mediante la Concejalía de Cultura». «El espacio público no puede exaltar ni recordar un periodo oscuro y violento de nuestra historia», insisten.

Abogados Cristianos: “Hay más vigilancia por el vandalismo”

La plataforma en Defensa de la Cruz del parque Ribalta informó este fin de semana en un comunicado que el Defensor del Pueblo ha conseguido que el Ayuntamiento refuerce la vigilancia policial en el entorno del monumento, para evitar actos vandálicos, tras la queja de Abogados Cristianos». Asociación que respalda a la plataforma castellonense y que, de nuevo, amenaza con «tomar medidas legales por prevaricación contra la alcaldesa, Amparo Marco, si se decide destruir la cruz», según su presidenta.