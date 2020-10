Descubre por qué está lleno de autocaravanas el Grau de Castelló

Hoy, día seis de octubre, ha amanecido el párking de autocaravanas del Grau de Castelló (al lado del Planetario) lleno de estos vehículos. La mayoría contaban con matrícula española, pero también habían algunos de Alemania o de Francia. Por ello, aunque pueda parecer que en estas fechas la temporada de verano haya acabado y el sector del turismo la pueda dar por finalizada, Castelló sigue acogiendo visitantes que todavía se resisten a dar por finalizado el tiempo de playa y de las escapadas. Además, con el incremento de contagios que está habiendo en nuestras fronteras, resulta todavía más curioso que se produzcan desplazamientos a nuestra costa desde cualquier parte de España o de Europa.

Sin embargo, son muchos los motivos que pueden encontrar los viajeros para recorrerse toda la costa mediterránea para llegar nuestro territorio. “Venimos aquí de vacaciones para disfrutar de las playas y de la buena gastronomía que ofrece Castellón”, decían un grupo de turistas franceses a Mediterráneo. Así también respondía una peregrina alemana que provenía de Núrenberg: “Llegué ayer a Castellón y me encanta el clima y las playas castellonenses”.

Asimismo, tampoco dudan en visitar nuestra provincia desde cualquier parte de España. Un visitante vasco nos decía al periódico: “El tiempo y el clima de Castellón es una bendición, además las instalaciones que tenemos en este aparcamiento son muy buenas”. También, un matrimonio que estaba entrando justo al párking decía: “Venimos de Zaragoza hasta aquí para disfrutar de la gastronomía de la Comunidad Valenciana”.

El clima, la gastronomía, las playas… son muchos los motivos que han llevado a estos conductores de autocaravanas a disfrutar de Castellón. No obstante, llama poderosamente la atención que, con el incremento de contagios que está habiendo en nuestro país y con las restricciones de movilidad que hay en algunos puntos, sigan todavía produciéndose desplazamientos hasta el punto de que el aparcamiento estuviera casi lleno.

Los diferentes visitantes consultados exponían cada uno sus motivos de por qué seguían viajando, pese a la situación sanitaria excepcional que vivimos. “No nos preocupa la situación del Covid-19 en España porque, igual que en todos los países, también hay infectados. Además, creemos que las medidas sanitarias aplicadas son buenas”, explicaban los turistas franceses. Desde Alemania nos daban otra versión del motivo por el cual la joven viajera ha venido: “Como no soy población de riesgo, no me preocupa el incremento de casos de España”. Pero no dejamos atrás las explicaciones de un turista vasco que se ha desplazado hasta nuestro territorio: “No me preocupa la situación del coronavirus porque creo que los datos están manipulados”.

Por otra parte, todos han manifestado el poco tiempo que pueden estar estacionados en el párking cuando, encima, está cerrado el aparcamiento más próximo a este. “Tan solo podemos estar estacionados durante 48 horas, por lo que nos gustaría estar más tiempo para visitar más puntos del Grau de Castelló”, decía un turista con la caravana estacionada.

Desde el Ayuntamiento, se acogen a la Ordenanza Municipal Reguladora de la Parada y Estacionamiento de Autocaravanas, Campers y Vehículos Similares que dicta “en los lugares señalados con carácter general en el art. 90 del Reglamento General de Circulación, para el estacionamiento en la vía pública, el tiempo máximo de permanencia no podrá exceder de 48 horas continuas durante una misma semana, de tal forma que se garantice la debida rotación y distribución equitativa de los aparcamientos para todo tipo de vehículos”.

Aunque muchos factores jueguen hoy en día en contra de las autocaravanas para desplazarse, y por las razones que tenga cada uno para viajar, la provincia castellonense continúa siendo punto de referencia para el turismo nacional e internacional gracias a sus playas, al clima y a su gastronomía.