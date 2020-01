Descubre qué otro municipio podría llamarse también Castelló

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha avalado la forma Castelló propuesta por el ayuntamiento para valencianizar el topónimo de Villanueva de Castellón, aunque el consenso que buscaba el alcalde en torno a esta nueva denominación parece lejano. El PSPV, único grupo político que en el pleno de noviembre votó junto a Compromís a favor de iniciar el expediente para normalizar el nombre del pueblo, reclamará una consulta popular para escuchar el sentir de los vecinos sobre esta propuesta concreta en un intento de evitar que se reabra el conflicto que fracturó la sociedad local en los años noventa. Si la formación nacionalista no la acepta, el PSOE optará previsiblemente por la abstención en el pleno que la corporación celebrará esta tarde y en el que se debatirá la aprobación inicial de la denominación Castelló una vez la AVL ha dictaminado que se trata de una denominación correcta «desde el punto de vista histórico y lingüístico».

La abstención del PSOE no será previsiblemente la única si no se atiende su petición. El concejal de Esquerra Unida, Bryan Richart, que forma parte del gobierno municipal, confirmó que, a la espera de una última reunión en el seno del colectivo prevista para la tardenoche de ayer, la idea era mantener el voto de abstención que ya emitió en noviembre al considerar que si bien el término Castelló «es mejor que Villanueva de Castellón», resulta «insuficiente». EU aboga por la fórmula Castelló de la Ribera por entender que la propuesta que plantea Compromís -Castelló a secas- puede dar lugar a confusiones administrativas, aunque Richart no cerró la puerta a respaldar la propuesta de alcaldía si así lo decidía el colectivo de EU. Por su parte, el PP se debatía ayer entre la abstención o el voto en contra que ya expresó en noviembre a pesar de que la portavoz municipal, Vicen Caerols, admitía que la propuesta avalada por la AVL puede ser un punto de encuentro.

El alcalde de Villanueva de Castellón, Òscar Noguera, ha defendido desde el primer momento la fórmula Castelló como una alternativa de consenso que, a la vez, permitía descartar las dos opciones que protagonizaron en su día el conflicto: tanto Castelló de la Ribera como Vilanova de Castelló. Noguera alegaba que la propuesta renuncia a una parte de la denominación que reivindicaba la izquierda, por lo que esperaba que también los partidos de derechas, partidarios en su día de la fórmula Vilanova de Castelló, cedieran en este proceso. El alcalde ha subrayado su voluntad de consenso para evitar cualquier situación de conflicto aunque, a su vez, también su intención de dar continuidad al expediente si el resto de grupos no modifica su postura. Cabe señalar que, aunque el pleno apruebe esta tarde la nueva denominación en valenciano, el proceso administrativo para que se asuma la forma Castelló aún se puede prolongar varios meses ya que tras el acuerdo del pleno se abre un período de alegaciones, que el propio ayuntamiento deberá contestar con posterioridad, antes de elevar la propuesta tanto a la Generalitat como al Gobierno central para que ratifiquen el nuevo topónimo.

Villanueva de Castellón es uno de los 27 municipios valencianos que todavía no han normalizado su topónimo, según el informe de la Acadèmia Valenciana de la Llengua favorable a la forma Castelló.

DESPIECE:

Los socialistas promoverán un sondeo si no lo hace el consistorio

 La portavoz socialista en el ayuntamiento, Horte Gómez, defendió ayer la convocatoria de una consulta popular. «Creemos que se trata de un tema delicado. Independientemente de lo que se vota en las elecciones, cada uno tiene su opinión y no queremos que nadie se quede por el camino porque, de lo contrario, esto no acabará nunca», comentó ayer, mientras señalaba que aplicar la mayoría absoluta de que dispone Compromís para aprobar el nuevo topónimo supondría «caer en la misma trampa» que generó el conflicto.

Gómez anunció que si el gobierno local no atiende su petición el PSOE tiene previsto impulsar una consulta abierta a la ciudadanía al entender que este mecanismo reforzará cualquier decisión que se adopte. «Si tiene que ser Castelló, que nos represente a todos», dijo. p. f. alzira