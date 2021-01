El Desert de Les Palmes de Castellón se cubre de nieve durante la Borrasca Filomena

La Borrasca Filomena está causando estragos en la provincia de Castellón. El temporal ha provocado que diez localidades (Altura, Barracas, Bejís, Jérica, Cinctorres, Portell, Torás, el Toro, Viver y Vistabella) se hayan visto obligadas a suspender las clases para mañana. Más de lo mismo se puede decir sobre las carreteras, pues son 12 por las que es obligatorio transitar con el uso de cadenas. Sin embargo, la nieve también trae estampas para el recuerdo como es la del Desert de Les Palmes cubierto de nieve.

Gracias al aficionado a la fotografía Jesús Andreu, conocido en Instagram como @chusartart2, hemos tenido acceso a unas bellas imágenes tomadas en la tarde de este jueves en uno de los picos de Castellón.

La nieve ha caído con fuerza y sigue cayendo en todo el interior de la provincia, pero como vemos también está cayendo a escasa distancia de la costa, como es el caso del Desert de les Palmes y su monte Bartolo, donde las precipitaciones han cuajado a primera hora de la tarde.

La previsión meteorológica para los próximos días en la capital de la Plana dicta que los castellonenses seguirán pasando frío como se puede ver en la imagen que se muestra a continuación con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Volviendo al Desert, Jesús Andreu destaca que para llegar al Bartolo ha subido esta misma tarde por El Collet, desde la Pobla Tornesa, localidad en la que reside. El aficionado a la fotografía ha podido comprobar así que la cota de nieve se ha fijado en unos 600 metros de altura, motivada por el descenso vertiginoso de las temperaturas que ha traído consigo la Borrasca Filomena.

Lo cierto es que hace prácticamente un año también se vio nevado el Desert de les Palmes, aunque en esta ocasión parece que se podrá seguir viendo durante los próximos días.

A continuación, otro vídeo de este privilegiado entorno cubierto de nieve captado por Jesús Andreu, que reconoce que "apenas había nadie por el frío y la nieve. Me gusta la fotografía y conozco el terreno, así que me he decidido a ir". Y nosotros que se lo agradecemos: :