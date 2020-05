La desescalada del coronavirus en la provincia de Castellón se vive a dos velocidades

La provincia vivirá a partir del lunes a dos velocidades, ya que solo 32 municipios incluidos en el área de salud de Vinaròs podrán beneficiarse de la flexibilización de las restricciones en la movilidad y actividad económica. La particular organización sanitaria implica que todos los municipios de la comarca del Baix Maestrat han dado un paso adelante en el desconfinamiento.

Sin embargo, en Els Ports lo harán todos excepto tres (Vilafranca, Ares i Castellfort), porque están adscritos al de Castelló. Estos tres últimos municipios mostraron ayer su indignación por la situación. Así la primera edil de Castellfort, Rosa Adela Segura, lamentó que no se haya atendido a las particularidades de estos pequeños pueblos del interior y que un municipio como el suyo sin fallecidos, no pase a la fase 1 y sí lo hagan otros de la comarca como Morella, aun teniendo tantos casos. Informa J. Ortí. También Tírig lo vio discriminatorio, «teniendo en cuenta que estamos al lado de localidades del Maestrat que sí que han entrado», expuso su alcalde, Juan José Carreres.

Y es que supondrá un importante salto cualitativo para la vida de los ciudadanos de estos 32 núcleos del norte provincial.

Reuniones

Por ejemplo, se permitirán reuniones de un máximo de 10 personas.

Desplazamientos

Además, será posible el desplazamiento a segundas residencias en la misma zona, algo que inicialmente no estaba previsto.

Sin embargo, la Conselleria de Sanidad informó este sábado en su web que en la fase 1 se podrá circular por los municipios que integren el departamento de salud pero no por zonas diferentes. Esto implica, según los alcaldes de municipios consultados, que se podrá bajar de Morella a Peñíscola pero no a Vilafranca, pese a estar más cerca; o que de Torreblanca no se podrá acceder a Alcossebre, pese a mediar 10 kilómetros. Desde Subdelegación, remitiendo al BOE, apuntaron que se podrá circular por la unidad territorial de referencia pero no fuera de ella. Solo se permitirá el desplazamiento a municipios colindantes fuera del ámbito del departamento de salud de Vinaròs por razones socioeconómicas (no lúdicas ni recreativas).

Comercios y concesionarios

Los comercios ya podrán aperturar sin necesidad de cita previa. Eso sí, con limitaciones (al 30% del aforo y a dos metros de distancia entre clientes). También podrán hacerlo previa visita concertada los concesionarios de automoción, ITV, locales de jardinería y viveros. También abrirán las loterías del Estado.

Terrazas

Las terrazas de los locales de restauración volverán a recibir clientes, aunque con un 50% de mesas y un tope de 10 personas en cada mesa, así como los hoteles, pero sin zonas comunes ni piscinas.

Iglesias

También podrán acudir a las iglesias, que reaperturan pero sin superar un tercio del aforo. Más información en página 15.

Deporte

Quien quiera ejercitarse en instalaciones deportivas al aire libre podrá hacerlo siempre sin contacto físico y al 30% del aforo y con cita previa. El turismo activo y naturaleza se retoma con un tope de 10 personas. Las piscinas seguirán cerradas.

Velatorios

Los velatorios y entierros podrán tener lugar, con un máximo de 15 personas si es al aire libre y de 10 si es en el interior. La participación en cremaciones o comitivas para el enterramiento también se limita a 15.

Servicios sociales

En materia de servicios sociales, las instalaciones realizarán atención presencial y se retomarán los servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana y atención diurna para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.

Centros educativos y bibliotecas

Los centros educativos podrán subir la persiana para tareas administrativas o de desinfección. Las bibliotecas recuperarán el préstamo y devolución de obras y lectura en sala. Pero se podrá estudiar en ellas ni celebrar actos culturales. No se podrá hacer uso de los ordenadores y medios informáticos para el público. Una vez consultadas las obras permanecerán catorce días si poder utilizarse.

Museos

Ir al museo será posible aunque a un tercio del aforo, igual que locales que realicen actos culturales, sentados y a un tercio del aforo un máximo de 30 personas (200 al aire libre) y rodajes. En todos los casos se han establecido unas medidas de higiene que cumplir.