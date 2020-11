La despoblación, el gran reto que tiene por delante la Diputación

Con un formato improvisado por el covid --reuniones por comarcas en vez de una cumbre general de alcaldes--, pero que ha venido para quedarse por la mayor cercanía que ofrece, la Diputación culminó el viernes su ronda de escucha de las reivindicaciones de los ayuntamientos, a través de seis convenciones en las que los máximos mandatarios municipales coincidieron en qué tiene que estar focalizado el próximo presupuesto provincial: seguir luchando, aún con más recursos si es posible, contra la despoblación, el gran reto común.

Un éxodo rural que, evidentemente, consta de muchas aristas. Una de ellas, la más demandada, es acabar con la brecha digital, un fenómeno que, según expusieron los alcaldes, provoca que muchas personas con intención de instalarse a vivir en esas localidades tengan reticencias o se echen atrás al ver que no llega una conexión suficiente a internet. O ni siquiera cobertura móvil, tal como ocurre sobre todo en las zonas más diseminadas y alejadas de los núcleos urbanos.

Consciente de ello, el presidente de la Diputación, José Martí, anunció que, tras reunirse con los responsables de la zona de Levante de Movistar, 107 localidades de la provincia tendrán fibra óptica antes de que acabe el año, que se une al compromiso de otra empresa que instalará banda ancha en otros 15 pueblos más. «Tener conectividad es fundamental y vamos a seguir trabajando muy activamente en esa cuestión», apuntó.



Wifi "más universal"

En ese sentido, tras las reivindicaciones de mejorar el Plan Wifi 135, el diputado de Desarrollo Rural, Santi Pérez, explicó que una vez acabe el año que viene la contratación del actual operador, plantean hacer otro tipo de servicio que sea «más universal», con el objetivo de que «no solo se centre en esos núcleos que dan servicio a cuatro o cinco puntos de cada población, sino que pueda llegar a todos».

Otro desafío sobre la mesa, aunque no sea competencia directa de la Diputación, es el de instalar más cajeros automáticos. «Era una propuesta muy adelantada por parte de la Generalitat, pero al sacar la licitación, las entidades financieras no se presentaron o no vieron que pudieran tener una rentabilidad», detalló al respecto Martí, quien recalcó la «intención decidida» del Consell, que reinició el proceso para tratar de garantizar que se presente algún banco.

La modificación de los criterios para que una localidad pueda ser considerada en riesgo de despoblación --cuya exclusión, avisaron los alcaldes, privan al municipio de recibir muchas ayudas--, la mejora de los caminos o garantizar el abastecimiento de agua son otras peticiones muy demandadas.

Inversión por comarcas

- 3,8 millones de euros para l'Alt Maestrat y Els Ports

La primera de las seis cumbres impulsadas por la Diputación tuvo lugar en Catí, en la que citaron a los alcaldes de l’Alt Maestrat y Els Ports. En total, la institución provincial ha destinado más de 3,8 millones de euros este año entre los 24 municipios que conforman ambas comarcas.

-Más de 4,2 millones para 16 municipios del Baix Maestrat

La segunda convención para conocer las reivindicaciones de los primeros ediles fue en Sant Mateu, encuentro en el que Martí hizo hincapié en los más de 4,2 millones que han ido a parar a lo largo del 2020 a las 16 localidades del Baix Maestrat.

-Duplican la inversión en la Plana Baixa con 7 millones

La tercera --y última convención de alcaldes de forma presencial-- tuvo como población anfitriona a Moncofa, cita en la que la Diputación puso en valor que este año han duplicado la inversión para la Plana Baixa, pasando de 3,5 millones a 7 este ejercicio.

-10 millones para la Plana Alta

El cuarto cónclave municipalista, que tenía que acoger físicamente Borriol, tuvo lugar de manera telemática por el aumento de casos. En la cita virtual, Martí puso de relieve los más de 10 millones invertidos para la comarca de la Plana Alta, 2,5 más que en las cuentas del 2019.

-Refuerzan un 42% las inversiones en el Alto Mijares y l'Alcalatén

El siguiente encuentro de alcaldes, que tuvo lugar el pasado miércoles, concedió el protagonismo a los municipios del Alto Mijares y l’Alcalatén, a los que la Diputación ha aumentado este año un 42% la inversión, alcanzando los 4,7 millones.

-Suben los recursos un 45% este año en el Alto Palancia

Por último, y no menos importante, el gobierno provincial cerró el viernes el ciclo de convenciones citando a la comarca del Alto Palancia, territorio al que la institución ha aumentado este año un 45% la inversión, superando los 4,5 millones.