La Diputación mantiene el programa de transporte rural con fines médicos en el interior

La Diputación de Castellón mantendrá el Transporte Rural con Fines Médicos como servicio estratégico de su programa #Repoblem contra la despoblación en el entorno rural. Y es que ha sido tal la acogida que ha tenido esta iniciativa por los ayuntamientos y vecinos de municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia, que la Diputación ya da continuidad a la misma durante estos primeros días de 2019. De ese modo, los vecinos del interior de Castellón pueden seguir utilizando este servicio pionero que el gobierno provincial ha creado y que prevé una inversión superior a los 600.000 euros durante este año.



Así lo ha anunciado el diputado de Desarrollo Rural, Pablo Roig, que trabaja de forma coordinada con el área de Acción Social de la Diputación para articular el mejor funcionamiento de este servicio que, tal y como ha señalado "se ha consolidado como una herramienta útil al servicio de los vecinos más mayores de los municipios más pequeños y de todas sus familias".



En ese sentido, Roig ha asegurado que "este servicio responde a una necesidad real de las familias que viven en los pueblos pequeños de nuestra provincia. Desde el mismo momento de su aprobación, el pasado año, son todos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes los que lo tienen activo, y en breves fechas aprobaremos la cuantía para que este 2019 sea el año de la consolidación de este servicio". Y es que, según el diputado "algo tan sencillo como facilitar el transporte de estas personas a sus visitas médicas fuera de sus pueblos les facilita mucho su día a día no sólo a ellos sino a sus familiares, que en muchas ocasiones no residen en el mismo pueblo".



Hay que tener en cuenta que la Diputación ha estado ofreciendo ya este servicio gratuito de taxi a aquellos vecinos que no dispongan de vehículo propio o manifiesten la incapacidad de conducir, para la asistencia a consultas externas de centros hospitalarios o a los centros de optometría, revisión auditiva y odontología en municipios cercanos.



Roig ha concluido que "es una obsesión para nosotros impulsar la igualdad de oportunidades entre todos los vecinos de Castellón independientemente del lugar de la provincia donde elijan vivir. Esta medida extraordinaria ayuda a las familias de nuestros mayores a conciliar su vida familiar y laboral, ayuda a las personas que más complicado lo tienen para desplazarse a decidir quedarse a vivir en sus domicilios en los pueblos porque les ponemos medios que así lo facilitan. Castellón son todas y cada una de sus 135 identidades y por su mantenimiento vamos a seguir trabajando e ideando nuevos recursos que ayuden a ello".



REPOBLE, UNA PRIORIDAD PARA LA DIPUTACIÓN / Desde la Diputación, esta iniciativa que da respuesta a los problemas de transporte que tienen las personas mayores del entorno rural se considera como una de las medidas fundamentales a implementar para favorecer que la población permanezca en las zonas rurales de origen y que colaborará en buena medida a frenar el éxodo de población del interior.



La Diputación de Castellón mantiene otras muchas medidas para tratar de contrarrestar la despoblación del interior como una de sus actuaciones más prioritarias. Así, el Gobierno Provincial suma esta iniciativa a otros recursos que ya ha puesto en marcha contra la despoblación rural y que han tenido muy buena acogida como son les escoles matineres en centros educativos y las Unidades Respira (Unidades de Respiro Familiar) para el cuidado de día de personas mayores dependientes, también las ayudas a la natalidad para municipios de menos de 1.000 habitantes.