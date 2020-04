Diputación pide a Sánchez poder usar el remanente de 43 millones

El presidente de la Diputación de Castellón, el socialista José Martí, anunció ayer que solicitará formalmente al Gobierno central poder disponer de los 43 millones de remanente que la institución posee en sus arcas, pero que no puede utilizar para combatir la crisis del covid-19 a consecuencia del Plan Económico y Financiero (PEF) en el que está inmerso, establecido en la conocida como Ley Montoro (Ley de Estabilidad Presupuestaria), que marca un techo de gasto a administraciones públicas, tanto a las provinciales, como a las locales —en Castellón afecta a un total de 28 municipios, señaló Martí—.

Esta petición, que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya trasladó a Pedro Sánchez la pasada semana y que el martes ya reivindicaron los alcaldes del PSPV en la provincia, es «fundamental», apunta Martí, ya que permitiría «disponer de más fondos» para afrontar la lucha contra el coronavirus, que la Diputación coordinará, ya a partir de mañana, a través de la junta de portavoces y la inminente creación de la mesa de diálogo de la institución provincial.

REIVINDICACIÓN COMPARTIDA / «No podemos utilizar esos 43 millones de remanente. No solo nos pasa a nosotros, sino que también lo sufren otros 28 ayuntamientos de la provincia. Pero no renunciamos a cambiar esta situación y plantearemos a la FEMP y al Gobierno central, que tiene las competencias, que suspendan temporalmente los Planes Económicos y Financieros. Los grandes beneficiados serían los ciudadanos», sostiene el presidente de la Diputación de Castellón, que añade que la intención no es incumplir el techo de gasto de la Ley Montoro, sino que el Gobierno de España «conceda una moratoria de unos dos años» para que durante ese periodo las administraciones tengan más liquidez para afrontar la lucha sanitaria y la reconstrucción económica.

EL NUEVO PRESUPUESTO / José Martí repasó ayer, apoyado en un vídeo institucional, todas las acciones llevadas a cabo por su equipo de gobierno desde el estallido de la crisis sanitaria y destacó que la Diputación de Castellón está en pleno proceso, mediante el área de Hacienda que capitanea el socialista Santiago Agustí, de reestructurar un presupuesto, el del 2020, que «no tiene sentido mantener» por la crisis actual. «El escenario es diferente al de principios de año y era un presupuesto hecho para otra situación muy diferente», recalca Martí.