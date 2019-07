La diputada socialista de Castellón Susana Ros rectifica tras publicar que "el hombre no llegó a la luna"

Coincidiendo con el 50º aniversario de la llegada del hombre a la Luna, la diputada del PSOE por Castellón, Susana Ros, negó en sus perfiles de redes sociales que dicha gesta se produjera. En un post en su cuenta de Facebook, Ros afirmaba que es de "las que piensa que el hombre no llegó a la luna". "¿Después de 50 años no hemos vuelto a ir? Sospechoso", añade.

Lo cierto es que este mensaje, publicado en su día por ‘Mediterráneo’, ha trascendido a nivel nacional, generando un revuelo mediático más que considerable, y dos días después la propia Ros ha rectificado en el mismo canal asegurando que era una broma: “Disculpad por la confusión. Hice este post entendiendo como una broma el que yo no hubiera ido, pero nunca se me pasó por la cabeza que nadie pudiera tomarlo como que cuestionara que ocurrió. Por favor!!! El Partido Socialista es y será siempre el partido de la Ciencia”, ha asegurado en esta ocasión.

Lo cierto es que en su primer mensaje la que fuera concejala de Benicàssim ignoraba que tras la misión del 'Apolo 11' hubo cinco misiones más al satélite. La controversia generada llega en pleno aniversario de un hito no exento de dudas sobre la veracidad de la carrera espacial y las teorías sobre las conspiraciones. Coincide esto además en unos tiempos de 'fake news' y de desinformación. Pero no hay debate: No hay ninguna duda de que el alunizaje ocurrió de verdad. La misión necesitó más de 400.000 técnicos y una amplia red de infraestructuras que ahora pueden ejercer de testigos. La hazaña lunar fue televisada en directo ante unos 600 millones de espectadores. Y, por si fuera poco, también existen pruebas independientes que demuestran que, efectivamente, todo ocurrió tal y como lo vimos.

Las pruebas de la conspiración, en cambio, han resultado ser inconsistentes y fáciles de desmontar. De hecho, el físico y divulgador Eugenio Fernández Aguilar incluso elimina la palabra 'prueba' o 'argumento' para definir estas "ideas conspiranoicas" sin ninguna base lógica que las respalde.