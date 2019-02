Dones en Lluita no quieren escandalizar con las fotos de las vaginas sino «romper tabús»

El colectivo Dones en Lluita explica la iniciativa Mi vulva es libre, que ha generado controversia después de que aparecieran en las calles de Castellón imágenes en color de vaginas, como ayer publicó Mediterráneo. Indican que Mi vulva es libre «forma parte del proyecto de Dones en Lluita de Autoconocimiento, que empieza por dar visibilidad a uno de los espacios del cuerpo más a menudo negados, construido como tabú, silenciado e incomprendido».

Añaden que «mirar las vulvas, saber cómo son los labios exteriores, interiores, la forma del orificio de la vagina, el clítoris o el agujero de la uretra no tiene como objetivo ni escandalizar a nadie ni sexualizar», subrayan. Apelando siempre a «no vivir de espaldas al cuerpo», concretan.

DIVERSIDAD // Además, frente a la «ocupación patriarcal del cuerpo que se plasma en un desconocimiento de las vulvas», quieren reivindicar «su diversidad, porque son únicas e irrepetibles, ni feas ni bonitas, simplemente variadas en formas y texturas». Es más, el colectivo recuerda que la identidad de género es independiente de la forma de los genitales y «tener vulva no te hace ser una mujer», puntualizan.

También animan a reapropiarse del propio cuerpo, que ha sido ocupado por las tecnologías disciplinarias, el género, la moral y la doctrina que lo oculta. «Resignificamos un cuerpo sometido a la racionalidad de la mente y a los designios del modelo neoliberal, que lo mercantiliza al tiempo que nos expropia de él», dicen.

EL COLECTIVO // Dones en Lluita nació en Castellón en el año 2012. Se autodefinen como feministas, anticapitalistas y antifascistas. Se reúnen en asamblea todos los martes, a las 20.00 horas, en una sede, la Verduleria, en la calle Cronista Muntaner.

«Creemos en la acción directa, la lucha en la calle y el trabajo en el barrio, y en el autoconocimiento como reivindicación feministas», dicen. Realizan actividades formativas, charlas y talleres.

RETIRAN LOS CARTELES //

Desde el Ayuntamiento de Castellón apelan a que los pasquines colocados en la vía pública se deben retirar apuntando que su colocación contradice lo que marca la ordenanza de la convivencia. No obstante, no confirman si abrirán un procedimiento sancionador al respecto.

Desde la Concejalía de Igualdad, en manos de Verònica Ruiz (Compromís), no quieren valorar la campaña de colocación de fotos de vaginas en las calles de Castellón. No critican el fondo, solo la forma: «El departamento de Igualdad no ve adecuado que se cuelguen carteles, pegatinas y demás en sitios no permitidos». Señalan que la actuación que corresponde al Ayuntamiento es retirarlos porque «en la ordenanza de convivencia se prohíbe pegar elementos en mobiliario urbano», detallan.

LA REACCIÓN EN LAS REDES //

Mientras, en las redes sociales puede advertirse la división. Algunos defienden que «es una parte del cuerpo como cualquier otra», y no entienden que hoy día «exista ese tabú». Otros, en cambio, ven «feísimo» que las calles se llenen de estas imágenes. «Esto ni es feminismo, ni hace ningún favor a las mujeres, son ganas de llamar la atención», matizan.

LA EXPLICACIÓN //

En su página web, el colectivo ha explicado su proyecto de forma detallada y con imágenes gráficas. Se puede consultar clickando a este enlace.

https://donesenlluitacastello.blogspot.com/2019/02/la-meua-vulva-es-lliure-coneixer-el-cos.html