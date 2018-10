Educación activa la contratación urgente de profesores para la EOI

La Conselleria de Educación ha reaccionado de inmediato y se ha puesto a trabajar de forma urgente para dotar a la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de los cuatro profesores que faltan desde el inicio de este curso, a principios de mes. El objetivo es que las clases de los 10 grupos afectados por esta situación, que suman alrededor de 175 alumnos, se retomen cuanto antes y en el menor tiempo posible para no ocasionar molestias a los estudiantes que todavía no han podido comenzar las clases este año. Así, en la actualidad, no hay profesor de euskera para los dos grupos de A1 (es la primera vez que se ofrece este idioma en Castellón), falta también el maestro para B1 y B2 de chino y otros dos docentes para el A2 y el B1.1 de inglés en Almassora y el A1 y A2 --también de este mismo idioma-- en Vinaròs.

«Desde principio de curso hemos pedido que se cubran estas plazas», explica Ana Pitarch, directora de la EOI de Castellón. El problema radica, al parecer, en que los profesores que están en la bolsa de trabajo no optan por elegir estos puestos en las dos convocatorias que Educación hace cada semana, bien porque están «desactivados o porque están estudiando oposiciones».

TODOS LOS VIERNES / Por este motivo, la Conselleria de Educación ha decidido incluir estos cuatro empleos entre las plazas denominadas de «difícil cobertura y que salen todos los viernes», tal y como explican desde la administración autonómica a este diario. Las mismas fuentes oficiales afirman que también «vamos a sacar estas plazas directamente desde la EOI para especialistas» en cada una de las materias para ver si, de esta forma, se puede ocupar esta oferta tanto en el centro educativo de Castellón como en los de Almassora y Vinaròs.

Con la incorporación, en este año, del euskera, la EOI oferta un total de 11 idiomas en la actualidad y en toda la provincia. Estos son: alemán, árabe, chino, español para extranjeros, francés, inglés, portugués, rumano, ruso, valenciano y euskera. Este curso ha tenido un gran éxito el primero de chino, donde ha habido un incremento de los alumnos, tal y como explica Ana Pitarch, quien confía en que la escuela cuente cuanto antes con estos cuatro profesores que hacen falta.