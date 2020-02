Educación exige a los profesores más nivel de 'valencià' que de inglés

La Conselleria de Educación exigirá el C1 de valenciano en las oposiciones docentes del 2020 pero el C1 de inglés no será requisito hasta el curso 2027/28 para impartir áreas no lingüísticas en lengua extranjera. De este modo, en la próxima convocatoria de empleo público docente se considerará como mérito el B2 en el idioma de Shakespeare, es decir, un nivel inferior al anterior, pero no será un requisito de acceso.

Esto tiene importancia porque a partir del próximo curso se implanta el plurilingüismo en las enseñanzas medias. Cada centro decidirá el porcentaje de inglés, castellano y valenciano que desea impartir y para ello es importante contar con profesorado preparado para dar las materias.

De este modo, si se decide que, por ejemplo, Geografía e Historia se dé en inglés, el profesor que opte a esa plaza deberá tener el B2 de inglés, pero un docente podrá opositar si tener que acreditar este nivel; solo que tendrá más puntos. En cambio, en el caso del valenciano, el C1 será requisito de acceso a la función pública, mientras que el certificado de capacitación para la enseñanza en valenciano y el diploma de maestro de valenciano se considerarán méritos.

Así lo aseguran fuentes de la Conselleria de Educación, a pesar de que la orden 3/2020 de 6 de febrero, que determina la competencia lingüística necesaria para el acceso y ejercicio de la función docente en el sistema educativo valenciano, publicada ayer en el Diari Oficial de la Generalitat, establece que el C1 se exigirá para vehicular áreas no lingüísticas en inglés y en valenciano en Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, FP y formación de personas adultas. El C1 de valenciano, además, permitirá impartir contenidos curriculares de valenciano en Infantil y en el área de esta lengua en Primaria.

Desde el sindicato CSIF denunciaron ayer que la Conselleria de Educación exija el C1 de inglés al profesorado, según esta orden. Sin embargo, la Conselleria de Educación matiza que hay una ley de rango superior, la 4/2018 de enseñanza plurilingüe que fija, en su disposición transitoria, una moratoria, por lo que hasta el curso 2026/27 se considerará que dispone de competencia suficiente para vehicular áreas en inglés el profesorado que acredite el equivalente al B2 (siempre que no se apruebe una nueva moratoria). De hecho, el sindicato CSIF exigió ayer retrasar la exigencia del B2 de inglés durante 5 años prorrogables y un plan de formación. Desde el STEPV se va más allá y se pide que la carga del inglés solo recaiga en el profesorado de inglés con más desdobles y profesorado, por considerar el B2 un nivel mínimo. H