«El gasto extra del covid deberá repartirse entre generaciones»

Desde el 2015, su nombre cobra actualidad en el último trimestre del año como responsable de elaborar las cuentas autonómicas. Últimamente ha tenido que asumir mayor presencia, debido a los continuos gastos derivados de la crisis del coronavirus. Los presupuestos del 2021 están listos, pero antes ha tenido que sortear turbulencias en el seno del Botànic. Suben a 25.627 millones, frente a los 23.021 previstos para este 2020. Esta semana participó en la quinta Jornada de Innovación empresarial, organizada por Mediterráneo y Simetría Grupo. Habló de la sostenibilidad de las actividades económicas, pero también sobre los cambios que deben hacerse para el desarrollo en el futuro.

---Cuando parecía que ya estaban todos los números del 2021 cerrados, esta semana se ha resuelto una discrepancia con la vicepresidenta Mónica Oltra, que pide 21 millones más para su Conselleria de Igualdad. Pero mirando las hemerotecas, esto ocurre casi todos los años. ¿Es normal?

-Eso pasa en todos los gobiernos del mundo entre el conseller de Hacienda --o el ministro-- y el resto. Es muy sencillo: los miembros del gobierno tienen ilusión por hacer muchas cosas, y el departamento de Hacienda tiene que hacer algo que no es grato, porque no se puede llegar a todo. Este relato de lo que pasa todos los años ocurre en todos los gobiernos del mundo. Las discrepancias son más o menos explícitas, pero insisto en que es lo más normal del mundo.

--Las inversiones territorializadas en los presupuestos de la Generalitat para Castellón suponen el 14% del total, que está por encima de su peso poblacional. ¿Qué criterios se han seguido para ello?

-Somos sensibles con el territorio y sus problemas. Hay fracturas que es necesario resolver. Además de las grandes infraestructuras nos han llamado la atención la parte sanitaria, sobre todo en los aspectos de las zonas en riesgo de despoblación. También nos encargamos de aspectos simbólicos, como la reforma del edificio Borrull de Castelló. Pero es mucho más importante adaptarse a las circunstancias, como la pandemia, con un esfuerzo en sanidad potente y con convicción.

--¿En este 2021 se empezará a reducir la brecha que sigue existente entre la costa y el interior?

-Es una de nuestras pretensiones. Una inversión no acaba en tres días y queremos iniciar muchas obras en este periodo.

--Usted también es el conseller de Modelo Económico. ¿Cómo ve el de Castellón y qué cambios cree que se deben adoptar?

-Tiene el sector cerámico, que es muy importante, y con una gran capacidad de puesta al día. A ello se le unen las infraestructuras, como el puerto y el aeropuerto, con un papel complementario y de diversificación. Tenemos asegurado esa industria azulejera pero hemos de ser capaces de diversificar y ver los cambios, como ubicar a Castellón en un mundo globalizado. Tenemos que aumentar la productividad, y la competitividad, para tener unos puestos de trabajo que sean estables y bien retribuidos. Para ello hay que innovar, no solo la vertiente tecnológica, sino la organizativa, y empresarial.

--¿Qué perspectivas hay en el

puerto y el aeropuerto?

-Son partes importantes para ir hacia el exterior, y pueden tener un papel muy importante en este tiempo de cambios. En el caso del puerto ya ha demostrado su capacidad de evolución, mientras que la asignatura pendiente es el aeropuerto, que se quiere que sea algo más que un ir y venir de turistas, que sea capaz de ser un polo de atracción logístico y de diversificación servoinduistrial para las comarcas de Castellón.

--¿Habrá avances con el modelo de financiación autonómica?

-La Generalitat tiene dos problemas en este ámbito. Uno, compartido con el resto de comunidades autónomas, y el otro que es propio. El compartido es la suficiencia financiera. Nos hacemos cargo de competencias importantes pero no tenemos recursos suficientes para implantarlas. Eso hay que arreglarlo. La otra cuestión es la equidad de recursos. La valenciana es la que tiene menos de todas, aunque tenemos que encargamos de las mismas obligaciones que el resto. Eso no es justo y no es constitucional, porque el artículo 156 lo dice muy claro: suficiencia y equidad. Nosotros lucharemos para tener esa suficiencia.

--¿Hay alguna mejora a la vista?

-Gracias al esfuerzo del gobierno Sánchez, de 16.000 millones del fondo covid del año 2020 y 13.000 millones para el del 2021, se podrán cubrir gastos, pero no se ha resuelto el tema de la equidad. El nuevo sistema de financiación tiene que responder en temas de recursos y términos de población, con educación sanidad, políticas inclusivas, vivienda. Algo que afecta a la vida de las personas.



--¿Vendrán fondos europeos a Castellón ligados a la recuperación tras el covid?

-Todas las inversiones que sean posibles. Hay varios programas europeos, como el React. En él hay una serie de fondos para distribuirse entre las consellerias porque queremos que se financien de inmediato. Algunos están iniciados o a punto de hacerse.

--¿Cómo se saldrá de estas crisis

generadas por la pandemia?

-No es una crisis normal, porque está derivada de hechos extraeconómicos. El objetivo que nos hemos marcado es que las empresas puedan recuperarse después de la pandemia. También está la digitalización, ahora que el contacto físico es más difícil, con un papel de proximidad y eficiencia. Y luego la vertiente social, de aprovechar el momento para crear una economía para los que vienen detrás.

--Unos presupuestos son un balance de ingresos y gastos. ¿Es razonable que los ingresos aumenten únicamente por los impuestos en una situación tan delicada como la actual?

-Estamos ante una situación extraordinaria. Un hecho como el del covid solo suele pasar una vez cada 100 años, y espero que nuestros hijos y nuestros nietos no tengan que sufrir algo como lo de ahora. Ahora tenemos unos gastos extraordinarios que no podrá pagarlos esta generación. Tendrá que repartirse entre generaciones posteriores, y para ello el mecanismo es la deuda. Queremos que sea el mínimo posible, pero si en el futuro quieren vivir bien, ahora hay que superar esta situación.

--¿Es eso positivo?

-Gastar dinero para superar la pandemia e iniciar la recuperación es bueno. Si hay que tirar mano de la deuda se hará. Aun así, el esfuerzo fiscal español respecto a la eurozona está unos puntos por debajo en PIB. Si queremos tener un estado del bienestar como el del resto de Europa tenemos esos puntos por debajo. Todo se puede fijar en el tema de la deuda, pero hay que hacer una reflexión.