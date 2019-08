Emergencias critica el «veto» de À Punt al toro

La negativa de À Punt, la televisión pública autonómica de la Comunitat, a retransmitir festejos populares de bous al carrer provoca el malestar de los aficionados, pero también de miembros del propio Ejecutivo valenciano como es el caso del director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, quien arremete contra lo que considera un «veto injustificado» a una de las tradiciones más arraigadas del territorio valenciano.

Ángel insiste en que la promoción de los festejos resulta fundamental para ponerlos en valor como seña identitaria, «respetando también a aquellos que no les gustan». Sin duda, para promover y proteger estas celebraciones resulta clave la difusión de las mismas, para lo que, según Ángel, debería tener un papel activo la televisión pública «porque es la que pagamos todos los valencianos». «À Punt se hace un flaco favor ignorando a los bous, que forman parte del 80% de las fiestas populares de la Comunitat. Este veto en una sociedad democrática no se puede permitir», insistió al respecto. «Voy a pedir cada mes a los dirigentes de À Punt que está a punto para emitir estos festejos, ya que no se entiende esta negativa, teniendo en cuenta la baja audiencia y algunos programas de dudosa calidad. Seguro que los bous tendrían mucho seguimiento incluso de madrugada», concluyó.