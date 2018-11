Empiezan las exhumaciones de tres fusilados en Castellón

Empiezan los trabajos para llevar a cabo las tres primeras exhumaciones de la fosa común del cementerio de San José de Castellón. Las labores tienen lugar hoy, 20-N, cuando se cumplen 43 años de la muerte de Franco. Una fecha que no se ha elegido al azar, para empezar a desenterrar las víctimas del franquismo y de la represión en el camposanto de la capital, donde yacen desde hace casi 80 años en sus fosas comunes casi 1.000 fusilados.

El arqueólogo Miguel Mezquida, de ArqueoAntro, dirige los trabajos impulsados por el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica y el Ayuntamiento y, sobre el terreno, considera que estarán trabajando unas dos semanas, mientras que el proceso completo, estudios antropológicos y de cotejo genético incluidos -que se harán en la Universidad Complutense de Madrid- podría alargarse un año, como mínimo. Mezquida explica que la intervención ha empezado con sondeos en las fosas de Rafael Prades, José Monfort y Eduardo Ferreres. Son tumbas individuales, no hay una fosa común con todos los cuerpos, de forma que están localizados y, en principio, el desenterramiento no debería tener complejidad.

Se delimitará la fosa, se excavará hasta descubrir los huesos y se exhumará. Tras una limpieza de los restos óseos in situ, se trasladarán a Madrid, donde se harán los estudios antropológicos y en paralelo se analizará el ADN de los familiares para poder cotejarlo con el de las víctimas.