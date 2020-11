Las empresas de Castellón deben apostar por la sostenibilidad para superar la crisis

La rentabilidad de una empresa ya no se mide solo en términos económicos. La revolución verde ya está aquí y conceptos como la sostenibilidad tienen un papel protagonista. Y lo tienen incluso en momentos tan difíciles como los actuales. Porque más allá de ser una fórmula que busca preservar el planeta, es una oportunidad para que los negocios evolucionen y se aseguren el futuro de la empresa.

De la importancia y del papel que juega la sostenibilidad hablaron ayer el copropietario del restaurante El Celler de Can Roca, Josep Roca, y el director de zona de Castellón de BBVA, Alejandro Haligua. Lo hicieron en un coloquio telemático en formato webinar que estuvo moderado por Maribel Amoriza, jefa de Economía de Mediterráneo. « Son momentos complicados, pero también momentos de mirar hacia adelante, de pensar en positivo y en verde, de poner a las personas en el centro de las empresas, de reutilizar, optimizar costes... A las empresas se les presenta una oportunidad de añadir la sostenibilidad a su ADN», explicó Josep Roca.



El copropietario de El Celler de Can Roca insistió en que la economía circular y los criterios de sostenibilidad son ya imprescindibles. Y en Can Roca predican con el ejemplo. De hecho, llevan apostando por la sostenibilidad casi diez años y su buque insignia es el proyecto Gastronomía Sostenible, una iniciativa que busca ese equilibrio socioambiental. Consiste en poner al alcance del público una cesta con ingredientes de temporada y una receta para sacarles el máximo partido. Porque para los Roca, la sostenibilidad no solo permite tener un mejor planeta, sino también contribuye a generar un valor económico entre todos los integrantes de la cadena en un negocio de alimentación.

El futuro será sostenible y para Josep Roca ya no hay marcha atrás. «Es momento de tender puentes, de ser sensibles y de poner en valor los productos de proximidad», argumentó al tiempo que recordó que en Can Roca el 85% de los productos son de proximidad. «Desde luego queda mucho por hacer, pero en estos momentos la simplicidad de comprender que debes conectar con tu entorno, que puedes ahorrar costes con pequeños cambios... son cosas que cualquier empresa, aunque sea muy pequeña, puede llevar a cabo», subrayó.



Roca, que es también un prestigioso sumiller, hizo referencia al sector vitivinícola de Castellón, al que puso como ejemplo de buenas prácticas. «Esta es una zona de vino y ahora es un momento ilusionante para la IGP Vins de Castelló. Además, se está desarrollando una propuesta muy interesante de vinos de suelo, vinos tal y como se hacían antiguamente, con el máximo respeto al suelo, con una visión ecológica», resaltó.



Sostenibilidad como sinónimo de futuro y también como oportunidad. Alejandro Haligua, director de Zona de Castellón de BBVA, de defendió que la sostenibilidad «es una gran oportunidad para las pymes porque les ayuda a salir de la crisis, les hace más eficientes y más productivas». Y ahí la banca juega un papel esencial, ya que tiene la posibilidad de aportar liquidez y financiación para garantizar la solvencia. «En BBVA, además de apoyar a nuestros clientes con soluciones de liquidez y financiación, queremos acompañarles en su recuperación. Darles las claves para que vean en la sostenibilidad una oportunidad», insistió.



El director de zona de Castellón de BBVA hizo también hincapié en que buena parte de los fondos que van a llegar de Europa se focalizarán en empresas y proyectos sostenibles. «La propia legislación te va conduciendo a ser sostenible. El 37% de las ayudas se van a dirigir a este tipo de proyectos. Y eso, sin duda, es una oportunidad», avanzó. Y citó otros dos motivos para ser sostenibles: el ahorro de costes y la diferenciación.

Frente a los que todavía piensan que la revolución verde no va con ellos, Josep Roca defendió que la sostenibilidad no solo es posible, sino que resulta absolutamente necesaria. «Hay que buscar las acciones, los colaboradores adecuados para que ese mundo mejor empiece desde cada uno de nuestros negocios», sentenció.