Las empresas de Castellón deben digitalizarse para ganar competitividad

La digitalización del tejido empresarial de la provincia de Castellón y los procesos de la industria son dos de los principales retos que abordan las compañías en estos momentos para incrementar su competitividad y prepararse cara al futuro. Con la mirada puesta en este desafío, la consultora especialista en desarrollar soluciones digitales Cuatroochenta protagonizó este viernes la nueva edición del Desayuno Empresarial de Mediterráneo y Bankia, que acogió el céntrico hotel Intur de la capital.

El director de este diario, José Luis Valencia, destacó la intención de la presente iniciativa de «poner en valor el talento del territorio». Una idea compartida por la directora de zona de Bankia, Cielo Falcó, que mostró su predisposición a colaborar con las empresas.

El CEO de Cuatroochenta, Alfredo R. Cebrián, desgranó el modelo de negocio de la tecnológica, recién salida a bolsa en el BME Growth, y destacó las claves para la evolución de esta compañía emprendedora, surgida en el seno del Espaitec de la Jaume I.

La gestión del tiempo fue uno de los recursos a tener en cuenta que resaltó el conferenciante, que afirmó: «Si comenzáramos a enfocarnos más a gestionar el tiempo de la gente, las empresas crecerían mucho más». Del mismo modo, hizo hincapié en la relevancia para evolucionar que tiene el capital humano y la selección de perfiles con capacidad de aprendizaje, resolutivos y con conocimientos de búsqueda de la información.

Por otro lado, Cebrián repasó la trayectoria de Cuatroochenta, que hasta hoy ha desarrollado proyectos para situaciones como el hospital de campaña de Ifema, en Madrid, o para la gestión de inmuebles de la Sareb, entre una inacabable lista. «Estamos muy orientados a ejecutar», comentó, y entre esas líneas a llevar a cabo se encontraba la entrada al mercado bursátil, algo que no se detuvo pese a la crisis por la pandemia, que también les permitió acelerar el desarrollo de algunas ideas.

Los siguientes pasos para Cuatroochenta mantienen esta línea de crecimiento iniciada mediante el aumento de las adquisiciones y el desarrollo de producto, con la incorporación de perfiles profesionales que les permitan colocar las soluciones que desarrollan en el mercado internacional y siguiendo la máxima de que «para escalar es necesario consolidar y tener proyectos grandes», sin olvidar el sello de origen.

«La clave no es conseguir clientes, sino saber dónde poner tus servicios»

El consejero delegado, cofundador y CEO de Cuatroochenta, Alfredo R. Cebrián, es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat Jaume I de Castellón. Junto a Sergio Aguado, fundó la compañía en el 2011, tras dirigir una spin-off dedicada a la investigación de mercados y planificación estratégica en el ámbito del márketing.

En la conferencia de ayer, Cebrián ofreció los ejes para la evolución de le empresa, como que «la clave no es conseguir clientes, sino saber dónde poner tus servicios». En esta línea, comentó que «Cuatroochenta no es una gran idea, es una gran ejecución y una buena selección del mercado», sin dejar de lado la relevancia de otros aspectos clave para el funcionamiento diario como la confección de un equipo en el que delegar responsabilidades, mantener un grado elevado de exigencia o ponerse en la piel del usuario de la tecnología. Una cuestión que valoran en especial los clientes, a los que también ofrecieron todas las facilidades posibles ante el inicio de la pandemia.

Sin embargo, Cebrián invitó a «abrazar la complejidad», al considerar que «la simplicidad es muy importante, pero no se aplica a todo», en el sentido de que no es posible desarrollar el mismo modelo para todos los emprendedores, como pudo comprobar al percatarse de que el sistema que se está aplicando por defecto no valía en el caso de su empresa, puntualizó.

La especialización en soluciones para aspectos muy concretos marcan en estos momentos su actividad, como sucede con el sector cerámico para el que desarrollan productos dedicados, por ejemplo, a la gestión de visitas o localización en el interior de instalaciones, para responder a las necesidades actuales.

La economía de la provincia se interesa por las soluciones digitales

La nueva edición de los desayunos empresariales de Bankia y Mediterráneo, como cada vez que se celebra una iniciativa de este tipo, contó con un gran respaldo entre las empresas, organizaciones y cargos públicos de Castellón, que respondieron a la convocatoria para vislumbrar su implicación con el desarrollo de la provincia, aunque con todos los protocolos de prevención, medidas de seguridad frente al coronavirus y un aforo mucho más reducido.

El director del periódico, José Luis Valencia, condujo el acto, agradeciendo la predisposición de los representantes asistentes, tras lo que cedió la palabra a la directora territorial de zona de Castellón de Bankia, Cielo Falcó, que remarcó: «Es necesario poner el foco en las capacidades empresariales y estamos aquí para apoyar a todas las empresas de la zona».

Tras ella, tomó la palabra el presidente de Cuatroochenta y del CD Castellón, Vicente Montesinos, que resaltó que «el crecimiento de la compañía está siendo muy grande, pero también sostenido, sostenible y rentable», dejando paso así al conferenciante del día, Alfredo R. Cebrián.

