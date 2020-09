Las empresas de extraescolares recortan sus plantillas a la mitad para sobrevivir

Mucha incertidumbre ante su delicado futuro y la sensación de que nadie piensa en ellos. Ese es el sentir de las empresas de Castellón que organizan actividades extraescolares. Aunque miles de alumnos han vuelto ya a la rutina, esta queda a años luz para un colectivo que asume que deberán reajustar de forma importante sus plantillas para poder sobrevivir al «desierto» al que les ha abocado el covid-19 y evitar que el desenlace final sea el cierre.

A escasas semanas de que empiece su temporada alta, quienes se dedican a este sector hacen números y calculan que, en la mayoría de casos, dejarán de contratar a más de la mitad de personal que en años anteriores ante la fatídica previsión de servicios que podrán prestar, y es que las escoles matineres son prácticamente su única oportunidad de trabajo este curso.

Es el caso de la empresa Sagals, cuyo gerente, Guillermo Fernández, ya ha hecho balance y estima unos recortes superiores al 50% en los contratos. «La temporada de verano ha sido desastrosa y el futuro es totalmente catastrófico. La demanda en invierno parece que va a ser inexistente», explica. De momento, solo ha conseguido atar actividades en algunos colegios privados y concertados.

Los empresarios piden un voto de confianza a la comunidad educativa ante esta situación «inestable». En concreto, demandan a los directores que rehuyan de la «comodidad» y permitan que sus centros puedan acoger programaciones, a la vez que solicitan a las AMPA que se animen a dar el paso y tengan la valentía de apostar por las extraescolares, que tienen una importancia vital para la conciliación familiar, además de fomentar la salud y el crecimiento.

El responsable de Torresport, Juan Carlos Olmos, defiende que «no hay que dejarse llevar por el pánico». Reivindica que cumplen estrictamente los protocolos marcados por Sanidad. «Los padres necesitan tranquilidad y sus hijos no pueden estar más seguros que haciendo una actividad extraescolar. El problema no está en hacer deporte con garantías en el patio con otros niños, sino cuando salen a la calle», afirma. Por eso, pide «oxígeno y «oportunidades», porque detrás hay muchos puestos de trabajo en juego. De lo contrario «acabarán asfixiándonos y no habrá solución», advierte.

Opinión similar mantienen Ismael Pitarch y Pablo Capdevila en Animatemps. Dicen que las extraescolares están «en riesgo de desaparecer». Debido a la pandemia, este año va a ser «de servicios mínimos», por lo que «es imposible planificar» y los reajustes son inevitables. «Somos menos de la mitad» y no descarta el cierre.

Paz Benet, gerente de Estudi Serradal, tiene claro que este curso el gran objetivo que se plantea es «intentar subsistir como sea».