Las enfermedades de transmisión sexual se duplican en Castellón

Una especie de verrugas en la parte genital externa llevaron a Amparo a acudir de inmediato a su ginecólogo. Tras las pruebas y cribado pertinente, le diagnosticaron el virus del papiloma humano. El 80% de las personas sexualmente activas contraerán esta patología a lo largo de su vida. Se trata de la infección de transmisión sexual (ITS) más frecuente, aunque puede no dar síntomas a simple vista y en la mayoría de casos su cura no reviste mayor complicación, está detrás del 10% de los cánceres que afectan a las mujeres.

La sífilis, la clamidia, la gonorrea, el herpes genital y el VIH completan el listado de patologías más frecuentes dentro de este campo. Las alertas se han disparado porque los jóvenes han bajado la guardia y la incidencia de estas va en aumento. En solo cinco años, en la provincia de Castellón, se han duplicado los casos de gonorrea y sífilis, con un importe repunte de la clamidia entre las mujeres.

Para intentar concienciar sobre la importancia del uso del preservativo como la única barrera eficaz para evitar las ITS, el Ministerio de Sanidad acaba de lanzar una campaña que prevé el reparto gratuito de condones en festivales y actividades donde se dan cita un elevado número de jóvenes. Por ejemplo, recientemente, esta iniciativa se desarrolló en el festival Rototom de Benicàssim. Este problema preocupa y mucho a las autoridades sanitarias.

Según el informe sobre ITS en la Comunitat Valenciana, que elabora anualmente el Servicio de Vigilancia y Control Epidemiológico, el pasado año se registraron en la provincia 72 casos de sífilis, 56 de gonorrea y 46 de clamidia, las tres enfermedades de este tipo que cuentan con registros. Cifras muy superiores a las contabilizadas solo cinco años antes, durante el 2013, con 44 casos de sífilis y 28 de gonorrea.

El análisis pormenorizado elaborado por Sanidad pone de manifiesto que, en cuanto a la gonorrea, «se observa un claro predominio en varones respecto a mujeres, cuatro veces superior, y prevalece en edades jóvenes entre 20 y 34 años». Este patrón es similar si se habla de la sífilis en cuanto al perfil del paciente.

Por el contrario, la clamidia afecta en gran medida más a las mujeres de entre 15 y 34 años. El principal problema de esta última patología es que apenas presenta síntomas y puede provocar importantes problemas relacionados con la de infertilidad.

Causas

¿Por qué está aumentando la incidencia de este tipo de patologías? El doctor Luis Mitjans, de la Sección de Promoción y Protección de la Salud Sexual de la Dirección General de Salud Pública, considera que la principal causa responde a que existe una mayor relajación entre la población joven en el uso del preservativo. «Los mensajes no han calado lo suficiente, en las décadas de los 80 y 90 existió gran alarma a consecuencia del VIH, pero esta enfermedad ha dejado de ser mortal», señaló.

Otro factor clave para entender este repunte de las ITS está en el cambio que se ha producido a la hora de mantener relaciones sexuales, a raíz del auge de aplicaciones de contactos. Estas herramientas se suelen emplear para mantener contactos esporádicos y rápidos que, según los expertos, favorecen las conductas de riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual. «Este tipo de encuentro sexual es más rápido y se puede mantener casi a la carta», indicó Mitjans.

Falta de educación

Pero cuando se habla de jóvenes y sexo, los expertos hacen hincapié en la falta de una educación sexual científica en las aulas incluida dentro del currículum académico, como es el caso de las matemáticas o las humanidades. En este sentido, el presidente de la Asociación Ciudadana contra el Sida de Castellón (Casda), Manuel De Gregorio, remarcó que los jóvenes no son culpables de esta situación, «ya que nunca les hemos dado las herramientas necesarias, porque este tema no se ha abordado como toca por pudor o prejuicios». «Los padres y profesores no están preparados para hablar de sexualidad».

Compra de preservativos

La Conselleria de Sanidad tiene prevista la compra de un millón de preservativos para su distribución entre la población más joven durante los próximos dos años. Las autoridades sanitarias recuerdan que el condón es el único método efectivo para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, ya que el resto de métodos anticonceptivos, como la píldora o el dispositivo intrauterino (DIU), hacen de barrera para evitar embarazados no deseados, pero no protegen de este tipo de patologías cuyo contagio puede ser vaginal, anal u oral e, incluso, si se comparten juguetes sexuales.