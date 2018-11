Enric Porcar: "Es un honor ser concejal de mi ciudad, pero no repetiré en 2019"

Enric Porcar, castellonero «de soca», como él mismo se define. Concejal de Educación, Deportes, Ermitas y Hermanamientos de Castellón. De Compromís. Repasa la actualidad de sus áreas para Mediterráneo y revela que, aunque ser edil de su ciudad «es uno de los mayores honores que podía haber imaginado», no repetirá como concejal en la próxima legislatura. A partir de mayo del 2019, quiere más tiempo para su familia, sin desvincularse del proyecto de Compromís.

--En las últimas semanas se ha hablado mucho del pabellón Pablo Herrera. ¿Asumirá las obras el Ayuntamiento o seguirán exigiéndolas a la Diputación?

--La Diputación ya ha dejado claro que no quiere hacerse cargo de las obras y a mí me hubiera gustado una mayor implicación por su parte. Es por eso que desde el Patronat d’Esports iniciamos la redacción del proyecto de remodelación de la mano de los clubs. Es de absoluta necesidad que todas las partes nos sentemos de una vez para llegar a un acuerdo, que es lo que se espera de los representantes públicos.

--Reforma del Castalia aparte, ¿en qué punto de la negociación está el convenio con Castellón?

--Estamos a la espera de que el gabinete jurídico del Ayuntamiento nos aclare dudas en cuanto a la manera de alcanzar el acuerdo. Me hubiera gustado que a estas alturas estuviera firmado y deseo que todos los implicados pongan las mismas ganas que yo en que lleguemos a un acuerdo.

--El Club Atletisme Playas de Castellón denuncia discriminación sexista en la distribución de ayudas. ¿Hay o no discriminación sexista en estas subvenciones?

--Es evidente que no. Antes las subvenciones eran a criterio discrecional del concejal o concejala. Ahora tenemos unas bases objetivas para repartir las aportaciones a clubs de élite del Patronat que han contemplado criterios de perspectiva de género.

--En Educación hay cuatro proyectos para reformar y construir colegios. Vicent Marçà, Herrero, Maestro Canós y Elcano. ¿Cuándo estarán finalizados?

--Cada uno está en una situación. Hoy ya podemos anunciar que en unos 15 días saldrá a licitación la redacción del proyecto del Vicent Marçà. Respecto al Herrero y al Mestre Canós se está realizando un estudio del estado de la estructura. Y en cuanto a Elcano, esperamos que en el pleno de diciembre podamos aprobar la delegación de competencias.

--¿Qué aspiraciones tiene para la próxima legislatura?

--Entiendo que debe ser la continuidad de los cimientos que ya hemos establecido, transformando la ciudad a través de políticas progresistas. Considero que hemos hecho un gran trabajo y la gente es consciente del cambio. La educación pública y el deporte de esta ciudad merecen que alguien continúe con este legado.

--¿Está insinuando que no va a repetir como concejal en 2019?

--Para mí, como castellonero de soca, ser concejal de mi ciudad es uno de los mayores honores que podía haber imaginado. Pero después de una profunda reflexión compartida con mi gente he decidido no repetir como concejal en la próxima legislatura.

--¿Por qué no repetirá? ¿Pesa, y desgasta, más la política de lo que esperaba en el 2015?

--Ser concejal de Castellón puede serlo otra persona, pero ser padre de mis hijos solo puedo serlo yo. Tengo dos hijos pequeños y este es el momento en el que mi familia más me necesita. He aprendido que la política es más dura de lo que parece y es esencial formar parte de un gran equipo.

--¿Cuáles son los motivos que le han llevado a ‘apearse’ del proyecto de Compromís?

--No me apeo, ni mucho menos, de este proyecto que es Compromís y en el que creo firmemente. Aunque no esté en primera línea, seguiré trabajando, especialmente desde la educación y el deporte. De hecho, me han encargado coordinar el programa electoral de deportes a nivel de país.

--¿Con qué se queda de su paso por el gobierno de Castellón? ¿Y qué le gustaría olvidar?

--Me quedo con la gente buena que me ha rodeado. Creo que he sido siempre, dentro del gobierno, una persona constructiva. No creo que sea necesario olvidar nada, todo aquello que te sucede te hace crecer y aprender.

--¿Qué proyectos son imprescindibles antes de mayo del 2019?

--En las áreas que me competen ya tenemos prácticamente todos los compromisos del Pacte del Grau conseguidos. No obstante me voy a dejar la piel para dejar encauzadas las actuaciones del Pla Edificant. Espero que la remodelación del Pablo Herrera sea una realidad y tenemos el bonito proyecto de la Ciudad de la Bicicleta.

--¿Qué destaca de su gestión en materia de Educación?

--Creo que Castellón ha experimentado un antes y un después gracias a este gobierno. Hasta el 2015, quienes gobernaron esta ciudad habían entendido que la educación no era de su competencia. Siempre he entendido que la educación de nuestros niños es una cuestión de incumbencia. Y hemos avanzado muchísimo, iniciando el camino para ser una verdadera ciudad educadora, con diversos proyectos como el Xarxa Llibres, las aulas de dos años, Castelló educa, el Pintaescola, L’escola canta, L’escola fa ràdio, los caminos escolares, Patis Oberts y Coeducatius, Espais familiars o Edificant.

-¿Y del trabajo dentro de la cartera de Deportes?

--Hemos conseguido ser un referente a nivel turístico y como dinamizador de la ciudad. Se ha conseguido la mejora de instalaciones como el Sindical, el nuevo frontón, la reforma del Javier Marquina y del polideportivo Castalia, la zona de tenis de mesa en el Chencho o de trial en bici.

--¿Qué consejo daría a quien esté a punto de dar un paso y meterse en primera línea política?

--Que no olvide que para ser un buen político hay que ser una buena persona, pero también que es necesario un equipo preparado y cohesionado. Yo tengo la suerte de formar parte del mejor equipo posible de gente valiente y trabajadora.