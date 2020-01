¿Eres de Castellón? Quizás tengas de vacunarte de meningitis

La Conselleria de Sanidad tiene previsto vacunar de la meningitis a alrededor de 25.000 adolescentes y jóvenes en la provincia de Castellón durante este año. En concreto, se les administrará la tetravalente que protege frente a cuatro cepas del meningococo (A,C,Y e W), según fuentes del departamento que dirige Ana Barceló.

En marzo, la Comisión de Salud Pública, dependiente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, órgano en el que están representadas las comunidades autónomas y el ministerio del ramo, acordaron modificar la pauta de vacunación respecto a la meningitis causada por meningococo. El motivo fue el aumento de los casos de enfermedad meningocócica invasiva en las últimas temporadas epidemiológicas, fundamentalmente debidos a los serogrupos W, Y y C. El órgano recomendó administrarla sistemáticamente a todos los adolescentes. A los niños de 12 años, que hasta ahora recibían una dosis frente a la C, se les administrará ahora esta. También se aconsejó hacer una vacunación de rescate a todos los adolescentes durante dos o tres años hasta cubrir a toda la población hasta los 18 años de edad.

De este modo, durante el año 2020 se recomienda la inmunización con esta tetravalente de las personas nacidas en los años 2001 (19 años), 2002 (18 años), 2006 (14 años) y 2008 (12 años). En el próximo 2021 está previsto continuar con más cohortes.

Desde la propia Conselleria de Sanidad indican que no se trata de una intervención derivada de una situación epidemiológica de riesgo debido al número de casos actualmente existentes.

PORTADORES //

No obstante, es frecuente que adolescentes y jóvenes sean portadores asintomáticos del meningococo y, como tales, sean el origen de los casos que se producen a otras edades. Con la vacunación de esta franja se pretende evitar el estado de portador y evitar nuevos casos.

CUÁNDO LES VACUNARÁN//

La vacunación de los 12 y los 14 años se va a realizar dentro de las acciones del calendario de vacunación infantil. En el primer caso ya está prevista en el calendario, mientras que a los 14 años se va a aprovechar la cita prevista en el calendario para la protección frente al tétanos y la difteria para administrar también la vacuna frente al meningococo. Desde el Colegio de Médicos han apoyado la medida ya que consideran que son Ministerio y la Conselleria a quienes compete determinar los calendarios y vacunas que se han de administrar después.