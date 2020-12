«Es inasumible que haya espacios en la UJI sin cobertura de wifi»

Elisa Bisbal, al frente de Saó, ha sido la ganadora de las elecciones al claustro de la Universitat Jaume I de Castelló, en representación del estudiantado, al obtener 28 representantes, frente a los nueve de Més llibertat-Más libertad. Por tanto, representará a los estudiantes en el Consell de l’Estudiantat para los próximos dos años, además en unas elecciones que han sido récord de participación del alumnado con el 19%. Es alumna de tercero de Psicología de la UJI.

--¿Qué supone para ti haber sido elegida como máxima representante del Consell de l’Estudiantat?

--Es una alegría que los estudiantes de la UJI vuelvan a confiar en Saó, siendo la tercera vez consecutiva y mayoría absoluta para poder defender sus derechos.

--¿Cuáles serán tus prioridades?

--Hay que hacer que el estudiantado de la UJI esté posicionado en el centro de cualquier iniciativa que sea llevada a cabo por el Ministerio o Conselleria. Principalmente, el estudiantado somos el pilar fundamental de la Universidad y no se nos puede dejar de lado. Por eso queremos luchar para tener la posición que tengamos y defender intereses y propuestas de nuestro programa, como la implantación de mayor número de becas para que la Universidad no sea un impedimento para las personas que no tienen recursos, que no sea un lujo.

--Haces referencia a la matrícula ¿es necesario que bajen las tasas?

--Actualmente las tasas están altas y la Universidad no puede ser un lujo. Ya se ha empezado con una bajada de las tasas para poder equipararlas a las del 2012 con un margen máximo de 3 años para poder ser aplicadas por las autonomías, pero esto no es suficiente.

Hay que reforzar un sistema de becas que ayuden a los alumnos y estas tienen que ser un derecho subjetivo real y no un premio al rendimiento académico. Nadie puede quedar fuera de la Universidad por requisitos económicos.

Respecto a la matrícula, desde Saó queremos aumentar el periodo de pago de la matrícula hasta 10 plazos, facilitando el pago de matrícula al alumnado que no tiene suficientes recursos.

--En materia de prácticas ¿qué reivindicáis?

--Las prácticas como tal son trabajo y, como tal, tiene que ser remunerado: en muchas universidades, como la Politècnica de València, actualmente estas son remuneradas. Nuestro objetivo es que el estudiantado de la UJI sea valorado como se merece en las prácticas académicas. Estamos haciendo un proceso formativo y a la vez aportando un valor añadido a la empresa y a la institución en las que las realizamos. Muchas veces se ve que el estudiantado hace faena que hace un trabajador de la empresa y muchas veces cubriendo bajas de personal.

--¿Tenéis miedo de que este curso haya dificultades por el covid para que todo el alumnado pueda realizar sus prácticas?

--Sobre todo ahora es una de nuestras mayores preocupaciones. Sin las empresas que apuesten por un talento joven y ahora incorporar estudiantes en prácticas podemos vernos en la situación de que muchos alumnos se queden sin poder hacerlas y esa falta de experiencia sea un problema a la hora de salir al sector laboral.

--¿Tras el covid, ha venido para quedarse la enseñanza ‘on line’?

--Se ha demostrado que la docencia presencial tiene mayor calidad que una más telemática, pero hay que aprovechar las nuevas tecnologías y la situación que nos ha obligado a adaptarnos a ellas para tener más competencias digitales.

--¿Qué habría que mejorar en la UJI en tecnología?

En primer lugar, es inasumible que haya lugares en el campus donde no hay nada de conexión wifi. Hay que reforzar estas infraestructuras tecnológicas. Igualmente, proporcionar formación en materia de competencias digitales a estudiantado y profesorado y comunidad universitaria.

--¿Hace falta un plan renove en equipamiento informático?

--Sí que hace falta. Igual que se proporcionó al alumnado con pocos recursos ordenadores e internet durante el tiempo de la pandemia, lo que pedimos es que ahora se mantengan y renueve todo el material tecnológico en la biblioteca y en la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, que ha quedado obsoleto.

--¿Pedís mejoras en la biblioteca?

--Pedimos que amplíe su horario en exámenes. No tiene sentido que esto se haga el mismo día, sino que pedimos que sea un mes antes del periodo de exámenes. No podemos hablar actualmente de abrirla 24 horas porque hay un estado de alarma y hay toque de queda a las 00.00 horas, pero sí que se abra antes. Y adaptar discapacitados los recursos y fomentar los recursos en línea sin tener que ir a la biblioteca.

--¿Hay margen de mejora en calidad docente?

--Siempre lo hay. Lo que pasa es que en España aún no se ha implantado el aprendizaje centrado en el estudiante, los profesores siguen el concepto de clases magistrales sin hacer partícipes al alumnado en su docencia. Durante la pandemia vimos flojear la calidad docente. Es momento de reforzarla generando sistemas de calidad que aseguren la docencia real.

--¿Pensáis que hay que implantar nuevas titulaciones?

--Previamente es necesario tener un estudio completo de la oferta actual y se tiene que hacer un mapa de titulaciones de todo el sistema universitario valenciana para conocer cuáles están implantadas, cuáles hacen falta y cuáles se han de implantar.

--¿Hace falta más financiación?

--Claro. La UJI es una de las universidades peor financiadas del sistema universitario y es urgente la revisión del sistema de financiación. Esperamos que se solvente en la mesa anunciada por la Conselleria. La UJI es la universidad infrafinanciada del sistema universitario valenciano.