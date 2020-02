Esta es la mejor paella de Castellón según los lectores de 'Mediterráneo'

Uno de los platos más tradicionales de la provincia de Castellón es sin duda la paella. Raro es el establecimiento que no lo prepara, y de hecho siete de ellos fueron reconocidos esta misma semana con la Cullera de Fusta por preparar este plato de la forma tradicional y a leña.

Al hilo de estos premios concedidos por Wikipaella 2020 en la presentación de la V Guía "Dónde Comer auténtica Paella" celebrada en València, desde ‘Mediterráneo’ preguntamos a los lectores del periódico de Castellón cuál era el mejor restaurante para degustar esta exquisita receta. El establecimiento más votado ha sido el de Hermanos Navarro, en el Apeadero de Betxí, seguido por Cal Dimoni, situado en Vila-real, l’Espart, ubicado en la capital de la Plana, y Can Ros de Burriana.

Destacar que algunos usuarios en redes sociales han apostado por votar a familiares o amigos, mientras Miguel Gómez aseguraba lo siguiente con no poca sorna: “La mejor paella se come donde te inviten… a caballo regalado no le mires el diente”. Mientras tanto, Diego Tárraga, que se tiene en alta estima como cocinero, decía lo siguiente: “La mejor es la que hago yo”. Vero Pérez Solozano aprovechaba para defender la de su madre, una opinión compartida por buena parte de los lectores, mientras Jorge Simó ganaba puntos con su pareja al comentar lo siguiente: “La mejor se come en casa de mi suegra”.

La lista de restaurantes más votados es la siguiente:

Hermanos Navarro (Apeadero de Betxí): 21 votos

Cal Dimoni (Vila-real): 10

L’Espart (Castelló): 9

Can Ros (Burriana): 6

Pilar Restaurante (Artana): 5

Restaurante Marea (Nules): 5

Restaurante Riscla Fusión (l’Alcora): 4

Les Barraques (Benicàssim): 3

Restaurante Casa Vicente (Benicàssim): 3

Bar Caja Rural (Nules): 3

Restaurante Casa Tere (Cabanes): 3

Restaurante Puerta del Sol (Orpesa): 2

Bar La Panderola (Grau): 2

Restaurante Mediterráneo (Grau): 2

Casa Lola (Grau): 2

Restlounge La Puerta Azul (Vinaròs): 2

La Terracita Restaurante (Benicàssim): 2

Con un voto han sido reconocidos los siguientes establecimientos:

El Rincón de Chetos (Orpesa)

Restaurante-Pizzeria Da Paolo (Burriana)

Restaurante Asador Bar Hierbabuena (Vila-real)

Casa Perito (Benlloc)

El Coralet (Castelló)

La Sacristía (Castelló)

El Morro (Burriana)

Restaurant Al D'Emilio (Vila-real)

Restaurante El Pinar (Alcossebre)

La Manduca (Benicàssim)

Freiduría El Port (Grau de Castelló)

El Celler dels Sentits (Burriana)

Tasca Del Puerto (Grau de Castelló)

Hotel La Valenciana (Montanejos)

Restaurante El Galeón (Grau de Castelló)

Casa Aljaro (Castelló)

Taberna Mío Cid (Peñíscola)

Restaurante La Ballena (Grau)

Restaurante Casa Juanito (Grau)

Restaurant Brisamar (Grau)

Braseria El Racó (Benassal)

La pimienta rosa (Benicàssim)

Taberna Romero (Castelló)

Restaurante Casa Teresa (Benicàssim)

Mesón Estafeta (Benicàssim)

El Racó De La Bombita (Grau de Castelló)

Brisamar – 1 (Burriana)

El Palasiet (Benicàssim)

Restaurante El Mirador del Port (Grau)

Entrando más en detalle, damos a conocer que los votos para Hermanos Navarro han sido de D.Cabedo (@Tombbet), Pepe Franch (@pepe_franch), EstherBG (@EstherBalGar), José Luis Guillamón Muñoz, Paquita Ventura, Virginia Fernández o Mari Palanques, que comentaba lo siguiente: “Com no pot ser d’un altra manera, la millor a l’Apeadero de Betxí, en Hermanos Navarro!!!”. También le dieron su voto Humilde Juan, Guillem Tornar, que aseguraba que “sin duda, la mejor de Castellón”, Mateo Fernández, Gaby Steve, María Belén Mezcua, Carmen Pons, Andrés Navarro, Enrique Simarro, Joni Alfaro, Vicent Renau, Nach NV o Antonio Gómez.

El apoyo para Cal Dimoni, establecimiento de Vila-real, fue dado por Nur Nuri Nurieta, Rubén Bustamante Bellmunt, Maria Amparo Peña Cervera, Laura Roig, Alejandro Gual o Rosa Blanc, que afirmaba: “Cal Dimoni Vila-real sin ninguna duda .. José es un super maestro paellero”.

El respaldo para l’Espart de Castelló vino por parte de Susi Ace de Jesús, Ico Zaragoza Gonzalez, que destaca “la comida y el trato” del establecimiento, Aurora Fernández Ramos, Xavi Verdoy, Pilar Montés, Juanvi Gimeno, Ximet Pomer, Teresa Segado o Santiago Babiloni.

Desde Mediterráneo también hemos contabilizado los votos de los indecisos que prestaron su apoyo a varios restaurantes como son los usuarios Susana Sola, Javier Gil, Víctor Alapont, Mavi Mavita, Luis García, Alicia Pérez, Lidón Foix, Marta Font o Pepe Solá.