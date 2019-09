La escasez de pisos y su alto precio complican el mercado del alquiler

Encontrar piso de alquiler en Castelló se ha convertido en casi una odisea para algunos estudiantes universitarios que deben trasladarse, a partir de este mes, a vivir a Castelló, así como para funcionarios que cambian de destino. Estos dos colectivos lo tienen complicado para dar con una vivienda, aunque esta problemática afecta a todos aquellos que quieren vivir de alquiler en la capital de la Plana. La oferta es escasa frente a una demanda que va a más, lo que supone un repunte de precios que ronda el 20% en el último año. De todos modos, aunque el coste varía de acuerdo a cada zona de la ciudad, aquellos inmuebles de más de 600 euros al mes tienen complicado encontrar inquilino.

«Por estas fechas solíamos tener entre diez y 15 pisos para alquilar, pero ahora no tenemos nada», señala la vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Castellón, Nuria Marco, quien destaca que los propietarios pueden elegir al inquilino que deseen dada la escasa oferta. Otro factor clave que explica la tendencia creciente a optar por el alquiler es un cambio de mentalidad en cuanto a la cultura de la propiedad, que ya no está tan arraigada, con un pensamiento más similar a nuestros vecinos europeos.

En cuanto a la falta de un parque inmobiliario destinado al arrendamiento, Marco explicó que cada vez son más los pequeños inversores que adquieren inmuebles antiguos por unos 60.000 euros y los «parchean» para alquilar. Y es que este mercado comprende especialmente viviendas antiguas, ya que son pocas las seminuevas ofertadas.

financiación con peros // Por su parte, el portavoz del portal inmobiliario idealista.com, Carlos Rueda, indicó que la problemática del arrendamiento que vive Castelló es similar a la que se está produciendo en las grandes capitales españolas. Al cambio de mentalidad por el que esta opción «ya no se considera tirar el dinero» se suma otro elemento importante para entender por qué los usuarios se decantan por ser inquilinos. Este es el que hace referencia a la imposibilidad de adquirir un inmueble en propiedad. «Durante la crisis los bancos cerraron la financiación, ahora la han abierto pero, en la mayoría de casos, no conceden el importe íntegro, por lo que la gente con sueldos bajos no puede ahorrar el porcentaje correspondiente, por ejemplo, si un piso vale 100.000 euros y te dan el 70% se debe disponer de 30.000 euros», detalló Rueda al respecto.

burbuja // En cuanto a limitar los costes del arrendamiento, como ya se ha planteado en grandes ciudades como Berlín, Rueda rechazó esta propuesta. «En el mercado de alquiler no existe una burbuja, como sí ocurrió con la compra en el mercado inmobiliario, porque cuando la gente no puede pagar una cuantía se estabiliza para darle salida. No hay que plantear limitaciones porque entonces los propietarios no se decantarán por esta opción, lo que hay que hacer es fomentar medidas para conseguir que gente que tiene viviendas sin usar las alquile», afirmó el portavoz de este conocido portal inmobiliario. Asimismo, Rueda apostó por la necesidad de que se construyan nuevas vivienda de protección oficial (VPO) destinadas al alquiler para la gente joven.