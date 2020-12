La especie venenosa que sobresaltó a los vecinos de la Playa del Gurugú en el Grau de Castelló

Siendo este lunes 28 de diciembre podríamos decir que en la Playa del Gurugú apareció una orca, un tiburón blanco o por qué no, el unicornio de los mares, un narval. Pero no, lo cierto es que por mucho que hoy se trate del Día de los Inocentes esta historia es verídica y el hallazgo de Marta, vecina del Grau de Castelló, no fue tan exótico, pues lo que se encontró fue una raya látigo común o pasticana.

Esta especie puede llegar a medir hasta dos metros de ancho y posee un aguijón con un aparato venenoso de unos 20 centímetros en la aleta caudal. El veneno produce dolor intenso, punzante, espasmódico o palpitante; pero por fortuna para los intereses de Marta, que es la lectora que nos ha hecho llegar las fotos, vio a esta especie ya sin vida y en la arena, por lo que no suponía ningún peligro para ella y el resto de los vecinos. “Un chico se paró también para ver si podíamos devolverla al mar, pero vimos que estaba muerta, así que era tontería”, afirma.

Marta afirma que es habitual que transite por esta zona de litoral, que se encuentra “junto a la salida al mar del Río Seco”, y afirma que “nunca había visto un animal así. No es nada habitual y los amigos a quienes envié la foto me dijeron lo mismo, además de que se sorprendieron porque era muy grande. Imagino que llegó con el cambio de la marea”.