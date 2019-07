Esperas de hasta mes y medio este verano para renovar DNI y pasaporte en la provincia

El DNI cuesta 12 euros, pero es gratuito para aquellos que hayan cambiado de domicilio y para las familias numerosas. El pago puede hacerse telemático en el momento en que se coge la cita previa. El pasaporte cuesta 30 euros y es gratis también para aquellos que tienen tres hijos o más. Solo hay que pagar la tasa y llevar una fotografía, que se escanea y se devuelve.

Si la provincia registra colas para pasar la ITV este verano ante viajes inminentes, la renovación del DNI y el pasaporte no corre mejor suerte. Hasta mes y medio de esperas hay para realizar este trámite, según ha podido comprobar Mediterráneo, lo que genera malestar entre los usuarios.

En el caso del documento nacional de identidad, la primera cita la daban esta semana para el día 8, mientras que en Vila-real se dilata hasta el 5 de septiembre y en Vinaròs hasta el 11 de ese mismo mes. En el caso del pasaporte las fechas no son mejores: hasta el 16 de agosto en la capital de la Plana, 2 de agosto en Vila-real y 6 de septiembre en el Maestrat.

«Todo el mundo se espera a última hora para gestionar las citas. Cuando llega la hora de viajar, les entran las prisas, sabiendo que sin un documento en vigor no se puede ir a ningún sitio. También ha habido muchos opositores», explican desde la comisaría de la capital, donde invitan a hacer el trámite con previsión para no tener problemas.

«Mi pareja y yo nos vamos el mes que viene a África y nos había caducado el pasaporte. Nos lo renovamos a finales de junio en Castelló, con tiempo, porque sabíamos que luego habría mucho atasco. Ahora tenemos varios amigos que se marchan fuera de Europa en cuestión de semanas y que no encuentran cita previa por internet. Están bastante nerviosos», cuenta Noelia Ballester, vecina de la capital de la Plana.

Adrián Hernández también acudió a dependencias policiales hace escasos días para volver a hacerse el DNI. «Había mucha gente y, aunque yo tenía cita previa, me tocó esperar unos 20 minutos porque había algunos problemas informáticos con el programa. Mientras yo aguardaba mi turno, llegó una señora y dijo que le había salido un viaje de urgencia por trabajo y que ya no había citas hasta septiembre», explica.

Otra de las cosas que critican los usuarios, además de las esperas, es que las tarifas de renovación no puedan pagarse con tarjeta de crédito. Deben abonarse en efectivo, pese a ser 30 euros en el caso del pasaporte y 12 en el del DNI. «Cerca de la comisaría de Castelló no hay cajeros automáticos, por lo que tienes que irte lejos a sacar dinero. En caso de que se te haya olvidado o no sepas que se paga en metálico, es una faena. Además, no tiene sentido que a estas alturas, cuando se pueden pagar pequeñas sumas con tarjeta en supermercados o cafeterías, haya que abonar 30 euros de pasaporte en efectivo», explican a este periódico.