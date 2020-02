Estas son las aulas que Educación propone crear y cerrar el próximo curso

La propuesta de creación y supresión de aulas para el próximo curso en la provincia de Castellón arroja un saldo positivo de 34. La cifra se elevaría a 58 sumando las 24 de Comunicación y Lenguaje. Es una de las conclusiones del proyecto de arreglo escolar.

Este documento contempla los cambios previstos en la enseñanza no universitaria de cara a 2020/21 atendiendo a la evolución demográfica que ha experimentado cada municipio.

Según informó ayer el sindicato STEPV, en las comarcas de Castellón según esta propuesta se ampliarían en 55 las unidades y se cerrarán 21. Otras 25 no entrarían en funcionamiento, de las que 10 serán en clases de 3 a 5 años y 15 en las de 6 a 12 años.

Desde el STEPV se valoró que «se crean o habilitan más en todas las etapas educativas de las que se suprimen». Un incremento que es una constante en los últimos años, a pesar de que las habilitaciones para un curso continúan siendo superiores (53) a las unidades estables en el tiempo (2). La única excepción es en primer ciclo de Infantil, que comenzaron a catalogarse hace dos ejercicios. No obstante, desde este sindicato consideraron que no se cumplen las expectativas, por lo que seguirán reclamando la bajada de ratios de alumnos y la negociación de nuevas plantillas que tengan en cuenta la normativa de educación inclusiva y plurilingüismo para potenciar la calidad de la enseñanza y garantizar la estabilidad de los centros.

En cuanto a las nuevas, corresponden a creaciones (2 en Infantil).

HABILITADAS // Las 53 habilitaciones se distribuirían entre 2 años (2); Infantil de segundo ciclo (21), Primaria (25) y Especial (5). Las 21 supresiones serían en Infantil (3) y Primaria (18). A esto hay que sumar las habilitaciones en aulas de Comunicación y Lenguaje (CyL), 24 en la provincia.

Por su parte, desde la Conselleria de Educación apelaron a que esta es una propuesta «muy inicial» solo teniendo en cuenta la variación demográfica y que la han enviado a los consejos escolares municipales para que trabajen sobre ella y, si lo estiman oportuno, presenten alegaciones. El plazo para hacerlo vence el próximo día 6 de marzo.

«Esta foto inicial y se parecerá muy poco a la que tendremos a finales de marzo», añadieron.

En el caso de las aulas de dos años, especificaron que «estamos estudiando todas las propuestas de ampliación que hemos recibido» por parte de los centros. Esto implica que seguro que el balance cambiará mucho.

Respecto a la educación concertada, matizaron que el proyecto todavía se está elaborando.

COMUNITAT // A nivel autonómico, en segundo ciclo de Infantil se proponen 4 creaciones frente a 161 habilitaciones; en Primaria 43 y 128 respectivamente; en Especial 5 y 0 y en Comunicación y Lenguaje 45 clases temporales.

Atendiendo al histórico, 2018/19 fue en el que más aulas se crearon desde el 2012/13 en Infantil, con 205 a las que habría que añadir otras 129 de 2 años. En Primaria, el año récord fue 2016/17 con 205, así como en Especial (41). Mientras, en Comunicación y Lenguaje el próximo curso será el que ha habido más incidencia, con +86).