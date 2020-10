Estas son las cinco nuevas medidas para frenar el coronavirus en Castellón

El President de la Generalitat ha comparecido ante los medios para anunciar el decreto del toque de queda y ha añadido la aplicación de cinco nuevas normas que se aplicarán inmediatamente en Castellón. Estas son las cinco medidas que incluye la nueva resolución autonómica anunciada por Puig:

🔴 Noves mesures davant la #COVID19 ⤵️



"La nova resolució autonòmica entra en vigor esta pròxima matinada i s'allargarà fins al dia 9 de desembre amb les següents mesures:



1️⃣🌃 Es restringeix la mobilitat nocturna a tota la C. Valenciana de 00h a 06h"





Primera: Se restringe la movilidad nocturna entre las 00 horas y las 6 de la madrugada.

2️⃣👨‍👩‍👧 Reunions limitades a 6 persones



3️⃣🌳 Parcs i jardins oberts de 08h a 22 h



4️⃣ 🍷 Consum en taula i tancament de restauració a les 00 h



5️⃣🥃 Venda d'alcohol limitada"





Segunda: Se limita a seis personas el número máximo de personas que se pueden reunir en espacios "públicos y privados".

Tercera: Jardines y zonas de ocio al aire libre cerrarán a las 22 horas.

Cuarta: En hostelería y restauración el consumo en barra se prohíbe, mesas de máximo seis personas y los negocios cerrarán a medianoche.

Quinta: Prohibida la venta de alcohol desde las 22 hasta las 8 horas, salvo en hostelería y restauración.

El Consell y la Abogacía de la Generalitat, según explica el president, consideran que las medidas "son proporcionales, porque la franja horaria escogida para limitar el movimiento tiene más beneficios para el interés general que perjuicios sobre bienes o valores en conflicto".

Puig: "Esta resolución, que se publica de manera inmediata, será enviada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para su ratificación. Aun así, las nuevas medidas de protección ya entran en vigor esta próxima madrugada a partir de la una. Porque no podemos esperar más. Esta mañana me he reunido con la delegada del Gobierno y con los responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad para pedirles la máxima colaboración al garantizar el cumplimiento de estas nuevas medidas"