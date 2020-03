Estas son las recomendaciones de una iglesia de Castelló para evitar contagios entre sus feligreses

Actualmente son 150 los casos positivos por coronavirus en España, con siete de estos pacientes en la UCI y ya se ha confirmado el primer paciente que ha fallecido dando positivo por esta enfermedad. A nivel mundial son ya casi 100.000 los casos confirmados en 74 países, que han provocado más de 3.000 fallecimientos. Con el objetivo de que este virus y otras enfermedades no se propaguen entre sus feligreses, la parroquia Santa Joaquina de Castelló ha sido pionera en la provincia con varias recomendaciones encaminadas "al bienestar de los feligreses", según confirma el propio sacerdote Joaquín Esteve.

Esteve, que al margen del sacerdocio ha desarrollado toda su trayectoria profesional en el sector sanitario y quizá por ello es "más sensible a esta problemática y otras realidades", ha colgado en su parroquia dos recomendaciones para evitar contagios: Dar la paz con inclinación de cabeza a la derecha y a la izquierda (no dar la mano ni abrazo); y comulgar todos con la mano (no en la boca).

Así explica el sacerdote el porqué de esta iniciativa: "No solo lo hacemos por el coronavirus, sino también por la gripe o por otras dolencias que son de fácil transmisión. Son solo una serie de medidas higiénicas que no se imponen, sino que se sugieren por el bien de los feligreses, que es lo que nos preocupa". Prosigue Joaquín Esteve con su alegato de la siguiente forma: "Igual que hace unos años instalamos un suelo radiante para que no pasaran frío, queremos cuidar a los feligreses con estas medidas y otras que no hemos hecho públicas como que los sacerdotes, antes de dar la comunión nos lavamos las manos con un dispensador con solución alcohólica situado junto al altar".

Incide Joaquín Esteve en que "son solo recomendaciones, no obligaciones", pero sí recomienda que se sigan "por una cuestión higiénica, no para que cunda el pánico". Pioneros o no, lo cierto es que son más iglesias las que están adoptando estas medidas, que comenzaron en la citada iglesia el pasado miércoles de Ceniza, en todo el mundo.

Desde el Obispado han asegurado que no existe ningún procedimiento oficial a seguir en el resto de la diócesis, pues además el obispo Casimiro López Llorente se encuentra reunido en la Conferencia Episcopal Española, donde han elegido a nuevo presidente. Sus estrechos colaboradores han asegurado que no son "partidarios de estas medidas para no contribuir a la psicosis".