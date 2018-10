Estoy atrapado en mi casa, no puedo circular con mi 'scooter' adaptado

Atrapado en su casa al no poder salir a la calle en la playa de Moncofa. Así está desde el jueves por la tarde Fernando, un vecino con discapacidad de 74 años que reside en la calle La Habana, quien denuncia que el estado de anegación que presenta su vial no le deja circular con su scooter adaptada. «Me siento atrapado. Necesito ir a hacer la compra y no me queda otra que depender de amigos o familiares. No puede ser que la calle siga aún así. Cada vez que llueve, esto se repite», confiesa.

Fernando, al igual que el resto de vecinos, se levantaron ayer siendo conocedores del desbordamiento del río Belcaire, que provocó grandes daños, sobre todo en los cultivos de la parte baja del margen derecho del río. El agua sobrepasó el muro de hormigón y se adentró con fuerza en todos los cultivos, mayoritariamente de cítricos, que tardarán muchos días en recuperar su estado.

Además, la Guardia Civil evacuó ayer a cuatro personas, dos matrimonios de avanzada edad, ya que sus casas se encuentran muy cerca del margen del río. La intensidad de las lluvias ya había obligado el jueves a desalojar a 50 campistas británicos del cámping Monmar, que fueron trasladados al edificio polifuncional. Como el tiempo dio una tregua, sobre las 04.00 de la madrugada del jueves al viernes, fueron reubicados de nuevo en la zona de acampada para que descansaran mejor.