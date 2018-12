'Estoy enamorado de mi padre'; Miguel Ángel Silvestre pierde a su alma gemela

Uno de los rostros más conocidos de Castellón, Miguel Ángel Silvestre, está de luto a causa del fallecimiento de su padre, el fisioterapeuta Miguel Ángel Silvestre Vara, que ha perdido la vida a los 65 años de edad tras una larga enfermedad. El golpe es especialmente duro para el actor, pues estaba especialmente unido a su figura paterna, como se encargó de reconocer hace unas semanas con las siguientes declaraciones: “Tengo unos padres maravillosos y hoy por hoy cuanto más mayor me hago, más cuenta me doy de todo lo que ha hecho mi padre por mí”.

En la imagen inferior, sus padres acompañan al actor, a quien estaban muy unidos:

Aseguraba Miguel Ángel Silvestre estar “más enamorado que nunca” de su padre, y lo argumentaba de la siguiente forma: “Leí un libro precioso que le recomiendo a todo el mundo, que me regaló Javier Cámara, que se llama El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que es un escritor colombiano. Es una carta de amor a su padre y yo me di cuenta a través de ese libro y a través de una conversación con un amigo. Todo el mundo sabe que yo estoy muy enamorado de mi madre, porque la admiro mucho, es una mujer muy especial, y mi padre también lo ha dado todo siempre por mí".

A continuación podemos ver un mensaje de Instagram en el que aludía a algunos de los momentos que pasó con su padre: “Me acuerdo muchas veces de las siestas que hacía de pequeño después de comer apoyado en el pecho de mi padre”.

El padre de Miguel Ángel Silvestre era muy conocido tanto en la capital de la Plana como en la provincia por tratar a algunos de los mejores deportistas de la zona en la clínica que regentaba en la Calle Herrero de Castellón, y su hijo reconocía en las citadas declaraciones de hace unas semanas que fue él quien recondujo su carrera hacia el mundo de la interpretación, que tantos éxitos le ha dado: “Hace poco tuve como un momento de darme cuenta de todo lo que mi padre me ha enseñado de una manera subliminal. El otro día le dije 'papá, creo que si estoy aquí es porque me pusiste un colchón y me dijiste 'si quieres ser actor, sueña'. No veía el precipicio, estaba mi padre ahí, que decía 'tú tira' y yo 'pero es que estoy estudiando fisioterapia', '¿eso es lo que quieres hacer? vete' y yo creo que eso no tiene precio, si hoy me dedico a una profesión que me da alegrías y que además me da mucha felicidad es gracias a mi padre”.

Desde Mediterráneo queremos mandar nuestro más sincero pésame tanto a Miguel Ángel Silvestre como a sus familiares y amigos. DEP.