Un estudiante de Betxí se alza con la nota más alta

No hay lugar a dudas. Martín Escuder ha sido el alumno más listo en la Selectividad y el Bachillerato en la provincia de Castellón. Ha conseguido tanto la nota de PAU más alta (9,632) como la calificación de acceso a la universidad mayor (9,853). Este estudiante del colegio Miralvent de Betxí está de enhorabuena. El esfuerzo ha merecido la pena y podrá estudiar la doble titulación de Derecho y ADE en la Universidad Carlos III de Madrid, «la más prestigiosa de España para cursar estos estudios y donde más nota demandan».

«Siempre me ha gustado el Derecho, mis padres son abogados, así que era lo que más me atraía», señala este joven que vive en Castelló. Está claro que para lograr estas fantásticas notas hay detrás mucho sacrificio, pero también algún secreto. «Yo creo que lo principal es tener ambición y marcarse unos objetivos, además es fundamental la constancia y el saber conciliar los estudios con la vida social, a mí me gusta también salir con mis amigos y hacer deporte» remarca este estudiante de la rama de Ciencias Sociales.

«No se trata de las horas que le dediques al estudio, sino de sacarle el máximo rendimiento al tiempo que empleas», cuenta este alumno, al que ayer todos le felicitaban por sus notas, especialmente, su familia.

Martín ha querido agradecer a los profesores «el apoyo» que le han dado, «porque han conseguido que supiera que tenía capacidad para llegar a sacar estas notas. Me han motivado».

Tras estos inmejorables resultados académicos llega la esperada recompensa y Martín se irá este verano a hacer un Interrail, que le llevará por París, Amsterdam, Praga o Budapest.