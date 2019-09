Eva Alcón: "Espero financiación para ciencias del Deporte"

La rectora de la Universitat Jaume I (UJI), Eva Alcón, considera "imprescindible" que en el 2020 se resuelva la infrafinanciación de la Comunitat y la Generalitat dote de un marco financiero adecuado a las universidades públicas de la Comunitat así como que dote de la financiación necesaria para poder implantar el grado de Ciencias del Deporte. Además, refleja, que "la situación actual del gobierno de España no ayuda a desbloquear la situación de interinidad de la plantilla de la UJI". Alcón repasa en una entrevista concedida a Mediterráneo los objetivos, retos y prioridades ante el curso recién iniciado.

--¿Cuáles van a ser las prioridades como rectora para este curso 2019/2020?

Es un curso importante, porque vamos a desplegar todos los planes y proyectos que lanzamos durante nuestro primer año de mandato. Nuestra principal prioridad son los estudiantes, para los que hemos desarrollado un plan propio de becas, que tiene como finalidad garantizar que nadie se quedará excluido de la educación superior por falta de recursos. En el ámbito docente, este curso queremos incidir en la incorporación de las competencias transversales en los estudios y ver la posibilidad de ampliar nuestra oferta. En cuanto a la investigación, vamos a continuar con nuestra política de excelencia que nos ha dado tan buenos resultados como la posibilidad de revalidar nuestro posicionamiento entre las 600 mejores universidades del mundo según el ránking de Sanghai. Por lo que respecta a la gestión, este curso vamos a reformar nuestros Estatutos, para adatarlos a la normativa y a la nueva realidad, y vamos a continuar con la política de simplificación de procesos administrativos y la transparencia. Por último, pero no por ello menos importante, nuestra acción cultural continuará persiguiendo una aproximación total con nuestro territorio más próximo y una reivindicación de nuestras señas de identidad, como es la lengua propia.

--En estos momentos está en construcción una nueva fase de la facultad de Medicina ¿qué plazos se barajan?

Estamos muy ilusionadas viendo crecer el nuevo edificio que completará nuestra facultad. Durante los últimos meses se ha ido trabajando en los fundamentos, que es una de las fases más ruidosas, para evitar que coincidieran con el período de clases que ya hemos iniciado. Las obras se iniciaron en junio y tienen un plazo de ejecución de 10 meses, por lo que esperamos que estén finalizadas para el mes de abril, de manera que podamos aprovechar los últimos meses del curso para dotar el edificio de mobiliario.Hay que recordar que la nueva Facultad de Ciencias de la Salud tendrá una superficie final construida de más de 22.000 metros cuadrados, distribuidos en el servicio de experimentación animal, con 655 m2; la fase 1, con 13.198 m2 y tres edificios destinados a investigación, servicios comunes y docencia; y la fase 2, que es la que se está desarrollando ahora, con una superficie de 8.014,56 m2 y dos módulos para aulas docentes, despachos y laboratorios. Todos los edificios se han diseñado de acuerdo con normas medioambientales que buscan la mayor eficiencia energética, con un ahorro importante en la producción de calor en invierno y frío en verano. De hecho, el edificio tiene una certificación de cuatro hojas verdes de Green Building Council de España, la segunda más exigente.

--¿Se ha firmado ya el convenio colectivo con el profesorado asociado?

Ya hay firmado un primer protocolo y esperamos que el definitivo se firme a la mayor brevedad posible.



--¿Va a crecer la UJI en alumnado este curso? ¿Y en profesorado?

La oferta de plazas para este curso, que hemos cubierto casi al 100%, es muy similar a la del curso pasado, por lo que esperamos movernos en las mismas cifras. Un total aproximado de 11.500 alumnas y alumnos cursarán alguno de los 32 grados oficiales que ofrece la universidad pública de Castelló, mientras que la matrícula de doctorado y másteres oficiales estará alrededor de los 800 y 1.500 alumnos, respectivamente. A estas alturas no hay datos definitivos de matrícula puesto que esta estará abierta todavía todo el mes de septiembre, pero ya digo que será similar a la del año pasado. El profesorado no crecerá debido a las restricciones que tenemos por la tasa de reposición, lo cual es un problema que venimos arrastrando desde que se inició la crisis y al que todavía no se le ha dado una solución adecuada.

--¿Con qué presupuesto cuenta la UJI para este curso? ¿Y de dónde viene?

El presupuesto de la Universidad es anual, no de curso. El de este año es de 96,17 millones de euros. Un 70% procede de la subvención pública que nos transfiere sobre todo la Generalitat Valenciana, aunque también recibimos fondos del Ministerio. El resto procede de matrículas e ingresos que genera la propia universidad, bien a través de la investigación o de la prestación o venta de servicios.

--¿En relación con el recurso que se presentó al Ministerio para que permitiera la cesión de las plazas libres de la Politècnica de Valencia de su tasa de reposición para poder impulsar la promoción de profesorado de la UJI se ha logrado algún avance?

El tema está paralizado en el Ministerio de Hacienda, pero la situación actual del Gobierno de España, con la prolongación de la interinidad, no nos ayuda a desbloquear el tema. Esperamos que se forme Gobierno y sea sensible a nuestras peticiones. Para la UJI este tema es de vital importancia, ya que tenemos un lista de más de un centenar de personas acreditadas en una situación de interinidad desde hace muchos años.

--Usted y los anteriores rectores vienen reivindicando un nuevo modelo de financiación para las universidades ¿cree que 2020 va a ser un año clave en ese sentido? ¿Es justo el modelo actual de financiación?

Tiene que serlo. En 2008, cuando estalló la crisis, teníamos un modelo de financiación que ya no servía. Antes me preguntaba por el presupuesto, en el que le decía que la financiación que nos da la Generalitat Valenciana para cubrir la prestación del servicio público de educación superior en las comarcas de Castellón cubre el 70% del gasto. El modelo de financiación es un modelo obsoleto que se vio recortado a partir de 2010 en varias ocasiones debido a la crisis y a los problemas de financiación de la propia Generalitat Valenciana. En este escenario no podemos seguir por más tiempo. Es imprescindible que en 2020 se resuelva la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana y que la Generalitat dote de un marco de financiación adecuado a las universidades públicas valencianas.

--Otro reto pendiente es el mapa de titulaciones ¿cree que se debe fijar a nivel autonómico un mapa?

El debate es mucho más amplio que la duplicidad o no de títulos, sino que hay que hacer un planteamiento a medio y largo plazo, para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Y hacerlo de manera coordinada las cinco universidades públicas, que formamos parte de un mismo sistema universitario. Ese mapa ha de responder a las necesidades sociales y favorecer una cohesión territorial dentro de la Comunidad.

--En cuanto a la UJI, ¿va a ampliar su oferta de titulaciones? ¿Por dónde irían los planteamientos?

Nuestra voluntad no es crecer por el mero hecho de crecer, sino por dar respuesta a demandas sociales y a nuestra capacidad de darles respuesta. Nuestra prioridad es siempre analizar lo que tenemos, ver la demanda social y si estamos en condiciones de poder impartir los estudios con calidad.Otra cuestión es que para ello es necesario, de nuevo, una financiación pública suficiente que garantice la viabilidad de nuestros estudios. En cuanto a nuevos grados, vamos a ir también hacia un escenario de dobles títulos internos, con más transversalidad entre áreas y centros, y con dobles títulos internacionales.

--¿En cuanto al modelo de enseñanza plurilingüe se va a exigir algún nivel de inglés o valenciano para terminar la carrera?

--Las lenguas siempre son una riqueza que hay que transmitir a las generaciones futuras. Vamos a trabajar para darles las herramientas y oportunidades a la comunidad universitaria con la finalidad de que mejoren sus competencias lingüísticas, en la lengua propia y en las lenguas extranjeras, especialmente en inglés.

--¿Y en cuanto a ciencias del deporte? ¿Cuál es la hoja de ruta?

Esperar la acreditación por parte de ANECA y, una vez superado ese trámite,solicitar la autorización de la Generalitat Valenciana, que espero comprometa la financiación necesaria para el nuevo grado.

--El pasado curso hubo pruebas para usar tablets ¿va a haber más avances en el ámbito de las nuevas tecnologías?

La tecnología es como lo que hablábamos de los idiomas, un must, un básico imprescindible. La UJI ha sido pionera en la implantación de las TIC en la docencia y en su gestión y comunicación. Forman parte de nuestro ADN. Hemos hecho mejoras en el Aula Virtual y estamos trabajando con sistemas que permiten conectar tabletas y dispositivos móviles con los proyectores de las aulas para hacer la docencia presencial más interactiva. También estamos trabajando en nuevos espacios innovadores para la autograbación en vídeo y videoconferencia, que serán proyectos que iremos desplegando en este nuevo curso.

--¿Qué medidas se están haciendo para eliminar la brecha de género en las carreras?

Este es un problema muy importante, porque hoy la mujer es mayoría entre el alumnado universitario pero encontramos titulaciones muy feminizadas, como Ciencias de la Salud o Magisterio, frente a otras tremendamente masculinizadas, sobre todo en el ámbito STEM (Science, Techology, Engineering and Maths). Para ello estamos trabajando en promover vocaciones científicas en nuestras jóvenes, apostamos por generar ejemplos a través de acciones como el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y también a través de acciones con centros de Secundaria, como la campaña "Ingeniera, ¿por qué no?", entre otras muchas. Es una carrera de fondo para cambiar muchos clichés y convencionalismos, pero estoy segura que lo lograremos.