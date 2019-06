La falta de médicos amenaza con retrasos y cierre de consultorios este verano en Castellón

La tan denunciada falta de personal para cubrir las necesidades en las zonas turísticas de la provincia amenaza también con tener consecuencias en la atención sanitaria que reciben los vecinos y turistas. Los jefes de zona del departamento de salud de Castellón alertan de que, ante el «progresivo deterioro» de la atención primaria en este área, y la «alarmante falta de recursos humanos , se generará, durante el periodo estival, el cierre de consultorios auxiliares de verano y se producirán demoras en la atención en los diferentes centros de salud.

«Esto conllevará que los médicos de familia no sean capaces de garantizar la máxima calidad en la atención sanitaria que nuestros pacientes merecen», señalan en un escrito. Según ha podido saber Mediterráneo de los propios jefes de zona, esta situación se produce tras mantener una reunión con el gerente del departamento, Miguel Alcalde, y el responsable económico ante la escasez de personal, donde abordaron la falta de efectivos y la búsqueda de posibles soluciones.

22 JEFES DE ZONA // El documento, según ha podido conocer este diario, ha sido suscrito ampliamente por los 22 jefes de zona. Uno de ellos explica que nunca ha tenido sustituto durante el periodo estival y que los facultativos se han suplido los unos a los otros, pero, además, deben contar con refuerzos para poder abrir los consultorios auxiliares de verano y en estos momentos no disponen de suficiente personal, por lo que todas las instalaciones sanitarias no podrán ofrecer el servicio.

La directora de atención primaria, Gema Carda, que presentó su renuncia hace unos días (la segunda en apenas ocho meses) cuenta con el apoyo masivo de los jefes de zona. El gerente del departamento, Miguel Alcalde, explica que los problemas no son económicos (disponen de un 4% más de recursos) sino que responden a las dificultades para hallar personal que quiera trabajar en verano. Añade que en el encuentro analizaron la preocupación por la falta de aspirantes en bolsa. Y agrega que se ponen anuncios en todos los colegios de España y que también van a echar mano de extranjeros, y que algunos de ellos están pendientes de obtener el permiso de trabajo.

También señala que el plan de la Conselleria de Sanidad para reducir los altos cupos hasta que lleguen a 1.500 cartillas por facultativo ha provocado que personal que hacía las sustituciones haya optado a estos puestos.

No obstante, desde la Conselleria aseguran que «todo ciudadano tiene garantizada la asistencia en cualquier punto del territorio», puntualizan.

Francisco Artola, desde el sindicato CSIF, indica que a corto plazo la solución para garantizar la asistencia sanitaria de calidad ante la falta de doctores es aplicar los decretos del 2006 y del 2008, que radican en, si no es posible sustituirlos, activar las acumulaciones de cupos y ofrecer a algunos compañeros que asuman la agenda de otros a cambio de una remuneración. Ello permitiría que un profesional se desplazara a otro consultorio en horario de tarde y garantizar la asistencia a los desplazados en periodo estival. El objetivo sería evitar el bloqueo de agendas y el colapso de las urgencias al no poder tener cita en menos de siete días.

DOBLAR HORAS // Sin embargo, Alcalde explica que sí que abordaron la alternativa de «doblar horas» y que desde el departamento no están cerrados a abonar las horas extras, pero que en el mismo horario la ley no lo permite. No obstante, Alcalde reconoce que el plan de vacaciones tiene que ser firmado por Hacienda.

Artola agrega que a largo plazo, la opción es ofertar más plazas MIR de medicina familiar, pero, como la Comunitat está a la mitad por la cola en salarios, muchos jóvenes profesionales prefieren irse fuera a trabajar.