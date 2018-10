La falta de policía veta la presencia de carros engalanados en Sant Fèlix

La negativa de la Policía Local a acompañar a los carros engalanados de la federació de Colles desde su almacén en Tetuan XIV hasta el centro de Castellón ha vetado su presencia en el Pregonet de las fiestas de Sant Fèlix de Cantalici, en el Raval de Castellón. La Federació denunció la «imposibilidad» de salir en el cortejo, como ya habían hecho en anteriores ocasiones», pese a «haberlo solicitado por escrito» al Ayuntamiento, acatando la exigencia municipal de que los carros deben circular siempre con acompañamiento policial, y sin comunicarlo formalmente, sino vía telefónica.

«Nos han dicho que se ha llegado a un acuerdo por el que no se realizarán más estos recorridos fuera de la semana de fiestas de la Magdalena, que son cuatro o cinco, pero no sabemos quiénes han sido los interlocutores, porque las collas no han estado presentes», señalaron, indignados.

La última salida fue para Sant Pere, y también suelen participar invitados por fiestas de carrer como Santa Bárbara --que fue la semana pasada, pero que se descartó al no caber en la calle los motocarros--, Sant Vicent o alguna presentación de gaiata. «Queremos protestar por esta decisión también por las entidades que cuentan con nosotros cada año», señalaron las mismas fuentes.

REACCIONES // Desde la delegación de Fiestas del Ayuntamiento señalaron ayer que en breve «habrá una reunión con las collas para abordar la participación de los carros engalanados en los actos festivos». Será el jueves. La Federació pide que se «tomen las medidas necesarias para que no se perjudique, de nuevo, a los carros».

Mientras, las reacciones no se hicieron esperar en la calle y a través de las redes sociales oficiales de la festa. La Junta de Festes, a través de su perfil de Facebook, señaló que «ante la imposibilidad de participación de los carros en San Fèlix de Cantalici, se espera que se pueda encontrar una solución y que esta se mantenga colaboración con las fiestas de la ciudad». Lo mismo desde la Gestora de Gaiates, que esperan «se llegue a una entente satisfactoria».