La falta de turismo y movilidad hunden las ventas del Gordo en Castellón

Ni la ilusión de la lotería de Navidad se ha salvado este año de la recesión provocada por el coronavirus en todos los segmentos de consumo. Las administraciones de Castellón confirman que pese al tirón de las últimas semanas, las ventas sufrirán un notable descenso respecto a un año normal, un bajón en el que tienen mucho que ver las restricciones a la movilidad de las personas.

No es el único motivo esgrimido desde las administraciones, que también hablan de una mayor contención por parte del comprador a la hora de gastar en décimos, pero sí el más importante. Es por ello que los establecimientos de las localidades costeras, más dependientes de los turistas, hablan de caídas en las ventas que rondan el 30% y el 40%, un porcentaje mayor que, por ejemplo, en la capital de la Plana.



«Se ha notado que no ha habido Imserso, porque la gente mayor compra muchísimo. También la gente que está alojada en cámpings, que este año no ha venido», explica Merche Mesa desde Lotería Santantoni de Benicàssim. Eso sí, confirma que ha crecido la venta en web, tendencia relacionada con una mayor querencia por parte del cliente a no acudir a locales públicos.

Semejante panorama pinta José Manuel Fradejas, del bar Gales de Alcossebre, único establecimiento en el que se puede adquirir lotería de Navidad en la localidad: «En agosto solemos vender una burrada de lotería a los turistas, pero este año mucho menos. Y ya a partir de septiembre se está vendiendo muy poca. Encima no nos hemos podido ni recuperar en los puentes».

En Castelló, lo habitual durante los últimos días es ver una larga cola de personas esperando en una administración a adquirir un décimo. Pero el ritmo de ventas no ha sido ni mucho menos el habitual. En la número 5 de la calle Colón se aventuran a pronosticar un 15% de descenso en la adquisición de lotería.

Desde la avenida Rey Don Jaime, pese a que en el momento de hablar con este periódico tenían «una cola que me llega hasta el paso de cebra», también hablan de una importante pérdida en el volumen de ventas.

En la administración de la calle Benifazar, junto al Hospital General de Castelló, explican que no es solo que compre menos gente, sino que la que lo hace «compra menos de lo que lo hacía antes; el que se llevaba cinco décimos normalmente, ahora coge dos».