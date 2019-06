Las familias urgen una alternativa por si fallan las escuelas de verano

Centenares de familias de Castelló con hijos de entre 3 y 12 años urgen al Ayuntamiento que active un plan B por si falla el proceso para adjudicar las escuelas de verano municipales, actualmente en el aire tras la impugnación del contrato. Las actividades deberían empezar el 1 de julio y desarrollarse, por quincenas, hasta finales de agosto, pero a menos de un mes del inicio de las clases reina la incertidumbre entre las familias. No saben si podrán apuntar a sus niños a las propuestas que cada verano organiza el consistorio durante los meses de verano, Ven al Pinar y Temps d’Esplai, y por ello reclaman una alternativa por si finalmente no llega a desbloquearse a tiempo la impugnación del contrato. «El Ayuntamiento nos obliga a buscarnos un plan B a las familias, cuando pensamos que es la administración la que nos tiene que dar una solución, y más a familias que optamos por estas escuelas de verano a través de los servicios sociales, que somos las que tenemos menos recursos económicos», explica a este periódico una representante que da voz a las familias usuarias de este servicio. «No puede ser que a falta de un mes para el 1 de julio no sepamos si podremos o no apuntar a nuestros hijos a estas escuelas de verano», insisten. «No tenemos apenas tiempo y en el resto de escuelas de verano, a estas alturas de junio, apenas quedarán plazas», advierten los afectados.

Desde el Ayuntamiento indican que esperan poder desbloquear la situación antes del día 15, por lo que todavía habría tiempo para el proceso de inscripción. Confían en una resolución favorable a la impugnación del contrato, que permita la adjudicación --aunque sea por la vía de urgencia-- y el desarrollo de estos dos proyectos que ofertan más de 600 plazas por quincena.

EN CONTRATACIÓN // Reconocen que, pese a la voluntad de la administración local, ofrecer o no el servicio no es una cuestión que esté en sus manos, sino que es competencia del tribunal de contratación pública. Y sobre la posibilidad de buscar una alternativa como demandan las familias afectadas, fuentes municipales aseguran que primero tiene que haber una resolución de este contrato para poder dar nuevos pasos y buscar alternativas.