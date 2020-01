El fármaco con receta para dejar de fumar no llega a las farmacias de Castellón

El nuevo fármaco financiado por la sanidad pública para dejar de fumar ya lo están recetando, según informa la Conselleria de Sanidad. Sin embargo, las farmacias de la provincia aún no disponen de la nueva presentación del envase que previsiblemente incluirá el cupón para que pague la administración. El coste del tratamiento sería de 1,42 € al día para una persona con una aportación farmacéutica del 40%, según el Ministerio de Sanidad, lo que supone una disminución del 36%.

«Los almacenes no las tienen todavía. No ha dado tiempo a producir cajas nuevas y no hay. La gente las está pidiendo, pero no las sirven. Dicen que a lo largo de esta semana igual, a lo mejor, ya hay», indica Sergio Marco, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, quien señala que todavía no ha ido ninguna persona a pedirlas.

REQUISITOS

Desde el Colegio de Médicos subrayan que han de ser los usuarios del sistema nacional de salud que quieren dejar de fumar quienes han de acudir al médico para que les prescriba con cargo a la sanidad pública. Pero no todos los fumadores podrán beneficiarse. La persona deberá estar incluida en un programa de deshabituación tabáquica, concreta Marco. «Si no, no les entra», dice. Y tiene que haber demostrado que quiere dejar el tabaco.

Según señalan desde Colegio de Médicos de Castellón, Sanidad financiará un intento de dejarlo al año. Lo hará a través del fármaco Chámpix y durante tres meses (12 semanas), lo que equivale a tres envases. Cada uno dura un mes, al término del cual, el paciente acude a consulta y el médico le hace una evaluación, que determina cómo le va yendo el tratamiento, antes de recetarle uno nuevo. El precio actual (sin rebaja) de estas tres cajas asciende a 96,87, 104,62 y 100,75 €.

Va destinado a fumadores con una muy alta dependencia, lo que se determina con un test, llamado de Fagerström, y solo se destinará a los que presenten un valor de 7 o más: «Si no llegas, no te lo van a financiar», advierten. Entre los requisitos, según el Colegio de Médicos, se incluye haber intentado dejar de fumar más de una vez, más de 10 cigarrillos al día o tener una alta dependencia. Marco explica la importancia de la nueva presentación: «El fármaco vendrá prescrito con receta electrónica y la administración exige pegar el cupón para poder pagarnos». «Imagino que están readecuando las cajas y tenemos este mes para retirar las viejas», finaliza.