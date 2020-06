Una festa de Sant Joan bajo control y sin hogueras

La mágica noche de Sant Joan pasará este año a la historia como la jornada en la que no tendrá lugar ningún ritual, ni tan siquiera la gente podrá acercarse a las playas a bañarse. Las medidas de protección por el coronavirus dejarán vacíos los arenales, tanto los de Castelló como los de los municipios costeros de la provincia.

En la capital de la Plana no se podrá acceder a ninguna de sus tres playas como medida de prevención ante el covid-19.

En Burriana, el Ayuntamiento ha obligado suspender el encendido masivo de hogueras y a prohibir el acceso a las playas en la noche del 23 al 24 de junio, según informa Isabel Calpe.

Por su parte, el consistorio de Benicàssim habilitará también un dispositivo especial policial para evitar que la ciudadanía entre en la playa para encender las tradicionales hogueras, informa Eva Bellido. Mientras, los vecinos de Torreblanca podrán mantener la tradición de saltar tres olas a medianoche, ya que la playa permanecerá abierta. No obstante, las fuerzas y cuerpos de seguridad vigilarán que no se produzcan las típicas reuniones. Similar situación se producirá en Alcossebre, donde la Policía Local y la Guardia Civil han preparado un dispositivo conjunto para esta jornada, informa Iván Checa.

Almenara ha decidido cerrar la zona litoral desde las ocho de la tarde con la finalidad de que ninguna persona pueda acceder a la zona de playa para celebrar la noche de Sant Joan, mientras en Moncofa han diseñado un dispositivo para que esta noche no accedan a la zona litoral personas que van a cenar, ya que está prohibido, no solo hacer hogueras, sino también pícnic, informa Miguel Ángel Sánchez. También Benicarló y Peñíscola sufrirán las restricciones para acceder a sus respectivos arenales, donde no podrá encenderse hogueras ni hacer rituales, informa Mª José Sánchez.