'Forbes' aconseja a los jubilados extranjeros vivir en la Costa Azahar

La prestigiosa revista Forbes recomienda la Costa Azahar como uno de los 25 mejores lugares del mundo para los jubilados extranjeros. Así consta en el artículo de la publicación titulado The best places to retire abroad in 2020, dentro de la versión internacional on line.

En concreto, The Orange Blossom Coast aparece junto con la Costa del Sol y Bilbao como los espacios más aconsejables que hay en España para disfrutar del retiro.

Además de los costes de vida muy razonables, destacan el excelente sistema sanitario y el bajo nivel de delincuencia. También valoran el tratamiento fiscal y las comunicaciones aéreas con el país de origen.

A nivel de documentación, el artículo señala que para los jubilados de EEUU, los visados resultan relativamente fáciles de obtener al mostrar un nivel de ingresos adecuado de 36.000 dólares para una pareja. Eso sí, advierte de que hay que saber algo de español. Para ubicar la Costa de Azajar mencionan su proximidad a Barcelona. Entre los factores que más valoran se encuentra que la «soleada España es más barata que gran parte de Europa».

EUROPA // Otros lugares de Europa que también figuran en ese mismo informe son Escocia, el Algarve y Lisboa (Portugal), Le Marche y Pescara (Italia), Dingle, Waterford y Tralee (Irlanda), Bordeaux, Lyón y Carcassone (Francia), Valleta, Sant Paul’s Bay y Qawra (Malta), y Croacia.

En España residen actualmente más de 340.000 jubilados extranjeros, principalmente repartidos entre la Comunitat, Andalucía y Cataluña. De los casi más de 93.000 extranjeros mayores de 65 años empadronados en la Comunitat, casi 40.000 proceden del Reino Unido. Le siguen alemanes (7.900), franceses (4.985) y noruegos (2.759). Alicante alberga una de las colonias más nutridas procedente de los países más ricos de Europa, que llegaron allí principalmente atraídos por el clima y los bajos precios. En Castellón, sin embargo, este segmento todavía tiene margen de crecimiento, pues suman menos de 5.000.

De hecho, en el padrón constan 4.661 jubilados extranjeros en la provincia, como franceses (574), británicos (520) y alemanes (388). Puntos como Peñíscola, Alcossebre, Benicàssim, Benicarló o Vinaròs son escogidos por muchos para su retiro, principalmente en invierno, por su clima suave, tranquilidad y precios.