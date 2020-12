Francisco Toledo anuncia una rebaja de las tasas portuarias y el doble de inversión en 2021

El Puerto de Castellón podrá beneficiarse de las medidas que pondrá en marcha Puertos del Estado en el 2021 y del Marco estratégico, ya consensuado, que definirá los Puertos del 2030 y que incluye entre sus objetivos los ODS. Así lo ha anunciado el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, durante la XI Jornada Empresarial celebrada en Castelló, durante la cual citó: "Justo hoy se aprueban en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado --por eso no ha podido estar aquí hoy el ministro-- y van a incluir una rebaja de las tasas portuarias del 5,5%, que supondrá un ahorro de 32 millones de euros para las empresas portuarias". Y ha añadido que se incorporarán "más bonificaciones" y "una dotación de 1.001 millones de euros, el doble que la de este año, para inversiones productivas, y de ella un buen porcentaje será para el puerto de Castellón".

Toledo ha querido dar un sincero agradecimiento y reconocer la labor de toda la comunidad portuaria durante la pandemia, "cuyo corazón no dejó de latir". En su opinión, más que nunca, se demostró el papel imprescindible de los puertos para el funcionamiento del tejido productivo y para abastecer a personas y empresas. "Sin los puertos no hay globalización, no hay economía global", ha incidido.

Otro punto destacado por el presidente de Puertos del Estado es la hoja de ruta que supone el marco estratégico de los Puertos en 2030, que deben funcionar con criterios de eficiencia, conectividad, digitalización (gran ventaja competitiva), innovación (la convocatoria de Puertos 4.0 obtuvo un gran seguimiento con la presentación de 520 proyectos e ideas de innovación para los puertos, y para los cuales se buscará inyección económica suficiente), sostenibilidad, seguridad y transparencia. Para hacerlo posible se ha fijado una lista de indicadores y se evaluarán semestralmente. Un papel clave jugará el plan de inversión con 4.500 millones de euros hasta el 2024, para allanar el camino y cumplir objetivos. Entre ellos, situar a la Comunitat "en la vanguardia de conectividad ferroviaria". "Será la mejor conectada en los próximos años en España y recibirá un buen porcentaje de los 400 millones comprometidos para este apartado", ha avanzado Toledo.